アーセナルのデクラン・ライスは、アトレティコ・マドリードのサポーターがチャンピオンズリーグでPK判定を覆させたとして「煽った」と発言し、UEFAの処分を受ける可能性がある。

ライス選手は試合の決定的な場面について、ホームの観客からのプレッシャーが審判の判断を変えたと語った。スタン・スポーツの取材に彼はこう説明した。「UEFAの試合は別物だ。ペナルティエリアでは審判が非常に厳格で、細心の注意が必要だ。2つ目のエブス（エベレチ・エゼ）に対するファウルは明らかなPKだ。なぜ認められなかったのか理解できない。 ファンが判定を煽り、審判の判断を変えさせたのだと思う」

また彼は、国内リーグと欧州大会で審判の判定に差があるとも語った。「チャンピオンズリーグでは審判はすぐに笛を吹き、ほとんど抗議できない。欧州の大会ではより厳しく罰せられると感じる」と付け加えた。