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アーセナルのデクラン・ライスは、アトレティコ・マドリードのサポーターがチャンピオンズリーグでPK判定を覆させたとして「煽った」と発言し、UEFAの処分を受ける可能性がある。
UEFA、ライス選手の過激発言を調査へ
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアトレティコ・マドリードと対戦したアーセナルのMFは、エベレチ・エゼに関するPK判定が主審ダニー・マッケリーによって覆されたことに不満を表明。ミケル・アルテタ監督も「試合とシリーズの流れを変えた」と語った。
英紙『タイムズ』によると、UEFAはライス選手の発言が審判の公正さを疑わせるかを精査する方針だ。ライス選手は第2戦に出場できる見込みだが、処分が下されれば決勝で中盤に大きな穴が開く可能性がある。
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ファンの行動がきっかけで、重要なPK判定が覆った。
ライス選手は試合の決定的な場面について、ホームの観客からのプレッシャーが審判の判断を変えたと語った。スタン・スポーツの取材に彼はこう説明した。「UEFAの試合は別物だ。ペナルティエリアでは審判が非常に厳格で、細心の注意が必要だ。2つ目のエブス（エベレチ・エゼ）に対するファウルは明らかなPKだ。なぜ認められなかったのか理解できない。 ファンが判定を煽り、審判の判断を変えさせたのだと思う」
また彼は、国内リーグと欧州大会で審判の判定に差があるとも語った。「チャンピオンズリーグでは審判はすぐに笛を吹き、ほとんど抗議できない。欧州の大会ではより厳しく罰せられると感じる」と付け加えた。
アルテタ監督や評論家らが審判の判定基準を厳しく批判
アルテタ監督は以前からプレミアリーグとチャンピオンズリーグの審判判定の違いを公に批判してきた。アトレティコ戦の騒動でチーム内不満が爆発。スティーブ・マクマナマンやマーティン・キーオウンも批判に加わり、VAR確認時のシメオネ監督の振る舞いを「ひどい」と非難した。
取り消されたPKで2-1のリードを逃したとの不満がアーセナル陣営に渦巻く。試合は接戦のまま、北ロンドンのクラブは審判報告書とUEFAによるライス選手インタビュー調査の結果を待つ。
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ヨケレスがアーセナルの苦境に拍車をかける
不満はライスだけではない。ストライカーのヴィクトル・ギョケレスもメトロポリターノでの判定の一貫性に疑問を投げた。チームメイトほど過激ではなかったが、スウェーデン代表は「好機を逃した」との悔しさを明かした。
TNTスポーツの取材に「どちらのPKも見ていないので判断は難しい。それがサッカーだ。2つ目のPKがなぜ与えられなかったのかは分からない。接触があったように見えたが、審判の判断だ」と語った。アーセナルが決勝第2戦に備える中、UEFAの制裁の可能性は依然として懸念だ。