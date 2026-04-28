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アーセナルのスポーツディレクター、アンドレア・ベルタは、ガラタサライがフェネルバフチェに勝ったダービーでビクター・オシメンを含む3選手を視察した。
アーセナル監督、イスタンブールでスカウト活動を実施
アーセナルの補強が動き出した。スポーツディレクターのベルタ氏は、イスタンブールのアリ・サミ・イェン・ラムス・パークでガラタサライ対フェネルバフチェ戦を観戦。この試合はガラタサライが3-0で勝利した。
『AS』紙によると、視察の目的は先制点を挙げたオシムヘンだった。アーセナルはスポルティングCPからヴィクトル・ジョケレスを7500万ユーロで獲得したものの、ミケル・アルテタ監督はさらに攻撃力を欲している。ベルタ氏はガラタサライ役員と非公式に話し合い、オシムヘンの今夏プレミアリーグ移籍の可能性や金銭条件を把握した。
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アーセナル、攻撃陣の補強としてオシメンに注目
オシメンは2024年にナポリから移籍以来、トルコで躍進を続けている。アーセナルは来季に向けアルテタ監督の下、攻撃陣の選択肢を広げたい。しかし、興味を示しているのはアーセナルだけではない。バイエルンも将来的なハリー・ケインの後継者としてオシメン獲得を検討している。
彼は現在2029年までトルコ王者と契約しているが、ロンドン移籍の誘惑は大きいだろう。アーセナルはフォワード補強を含め、戦力刷新を模索。その一環として、レアル・マドリードのエンドリックの去就も注目しているという。
注目のトルコ人材
ベルタはイスタンブールでオシムヘンだけでなく、ガラタサライの25歳ウインガー、バリシュ・アルペル・イルマズも注目していた。彼は両翼やセンターフォワードをこなす高い汎用性と、右バックでの守備貢献でスーパー・リグ屈指の才能を示している。 両翼だけでなく中央のストライカーでも効果的にプレーし、昨季右SBで示した守備も欧州トップスカウトの注目を集めた。
オカン・ブルク監督の戦術では不可欠な存在だ。ストライカー補強だけでなくサイドの戦力再編も進めるアーセナルにとって、複数ポジションをこなせるイルマズは理想的なオプションとなる。ベルタ氏はガラタサライ幹部と予備的な交渉を行い、主力選手の契約状況を把握したとされる。
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ゴールキーパーの補強を検討中
ベルタのリスト3人目は、GKウグルカン・チャキル。昨夏、宿敵トラブゾンスポルからガラタサライへ3,050万ユーロで移籍した。チャンピオンズリーグで好セーブを連発し、移籍金を十分に justify している。
その活躍は欧州でも注目されており、バイエルン・ミュンヘン、ユヴェントス、インテルが興味を示している。アーセナルも全ポジションの層強化を目指しており、今夏の補強候補に彼の名前が挙がっている。