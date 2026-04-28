オシメンは2024年にナポリから移籍以来、トルコで躍進を続けている。アーセナルは来季に向けアルテタ監督の下、攻撃陣の選択肢を広げたい。しかし、興味を示しているのはアーセナルだけではない。バイエルンも将来的なハリー・ケインの後継者としてオシメン獲得を検討している。

彼は現在2029年までトルコ王者と契約しているが、ロンドン移籍の誘惑は大きいだろう。アーセナルはフォワード補強を含め、戦力刷新を模索。その一環として、レアル・マドリードのエンドリックの去就も注目しているという。