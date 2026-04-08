ポルトガルの複数のメディアによると、アーセナルのFWヴィクトル・ギョケレスは、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデへの復帰戦で良い印象を残せなかった。スウェーデン人選手は、カイ・ハヴェルツの見事なゴールによりチームが試合終了間際に勝利を収めるのを目にしたものの、彼自身は試合を通してほとんど存在感を示せなかった。
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アーセナルのストライカー、期待外れのプレーに激しい批判が殺到：「まるで仮面を被っているようだった」
ギョケレスは火曜日の夜、2023年から2025年にかけて華麗なプレーを披露し、数多くのゴールを決めたあの地に戻ってきた。しかし、この手強いストライカーはアーセナルではその好調を維持できておらず、火曜日の夜も同様だった。「ストライカーはマスクをつけてゴールを祝ったが、彼自身もまるで仮面を被っているかのようだった。ほとんど存在感がなかった」と『ア・ボラ』紙は結論づけた。
他のメディアも、この元スポルティングのストライカーのパフォーマンスを批判した。『オ・ジョゴ』紙は、ポルトガルの名門クラブで97ゴールを挙げたこのストライカーが完全に「芽を摘まれた」と指摘し、『プブリコ』紙は、ギョケレスが「試合にほとんど存在感を示せなかった」と報じた。
統計データがすべてを物語っていた。ミケル・アルテタ監督から与えられた90分間、このストライカーがボールに触れたのはわずか17回だった。一瞬、ギョケレスがマルティン・ズビメンディの先制点に重要な役割を果たしたかのように見えたが、スウェーデン人選手はオフサイドの位置から小柄なスペイン人選手にボールを戻していた。そのゴールは取り消され、試合は終盤まで同点のまま続いた。
ギョケレスがチームを前へ押し出すのに苦戦する中、アルテタ監督は突破口を開くためにベンチに頼らざるを得なかった。ガブリエル・マルティネッリとハーヴェルツの投入が試合の転機となり、ハーヴェルツがアディショナルタイムに見事な決勝ゴールを決め、来週のホームでの第2戦を前にアーセナルに貴重なリードをもたらした。
リーグ優勝とチャンピオンズリーグの2つのタイトル獲得の可能性を残すアーセナルにとって、これから数週間は熱戦が続く。アルテタ監督は、シーズン終盤のこの重要な局面で、ストライカーが調子を戻してくれることを期待している。今週末はAFCボーンマスがアウェイにやってくるほか、水曜日にはチャンピオンズリーグ準々決勝の第2戦が控えている。
先週、スウェーデンのワールドカップ予選突破に大きく貢献したギョケレスは、これまで北ロンドンのクラブで公式戦44試合に出場し、17得点を挙げている。