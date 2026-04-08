アーセナルのストライカー、期待外れのプレーに激しい批判が殺到：「まるで仮面を被っているようだった」

ギョケレスは火曜日の夜、2023年から2025年にかけて華麗なプレーを披露し、数多くのゴールを決めたあの地に戻ってきた。しかし、この手強いストライカーはアーセナルではその好調を維持できておらず、火曜日の夜も同様だった。「ストライカーはマスクをつけてゴールを祝ったが、彼自身もまるで仮面を被っているかのようだった。ほとんど存在感がなかった」と『ア・ボラ』紙は結論づけた。

他のメディアも、この元スポルティングのストライカーのパフォーマンスを批判した。『オ・ジョゴ』紙は、ポルトガルの名門クラブで97ゴールを挙げたこのストライカーが完全に「芽を摘まれた」と指摘し、『プブリコ』紙は、ギョケレスが「試合にほとんど存在感を示せなかった」と報じた。