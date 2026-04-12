アーセナルのストライカーが移籍への「意欲」を表明し、夏の退団を示唆した。

コンディションを回復したジェズスは2025-26シーズン、全大会で23試合に出場し、855分間で5ゴール2アシストを記録している。主にカイ・ハヴェルツの控えとして起用される中、パルメイラスへの復帰願望は強まるばかりだ。ストライカーはこう語る。「今はアーセナルで結果を出し、監督の求める形でチームに貢献することが最優先です。 シーズンが終われば将来を考える。いつかパルメイラスに復帰し、さらにタイトルを勝ち取りたい。あの優勝の喜びをまた味わいたい。その思いは今も強く、消えない」