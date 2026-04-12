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Arsenal FC v AS Monaco - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

アーセナルのストライカーが移籍への「意欲」を表明し、夏の退団を示唆した。

ガブリエウ・ジェズス
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ガブリエル・ジェズスは今夏アーセナルを離れる可能性に言及した。長期離脱から復帰した今季は出場機会が少ない。彼は still キャリアをスタートしたクラブに戻りたいと語った。

  • ブラジル人スターがアーセナルでの将来を語る

    ブラジルのメディア「グローボ・エスポルテ」の取材で、ジェズスはエミレーツ・スタジアムでの将来について再び移籍の可能性を示唆した。2027年まで契約があるものの、アーセナルが攻撃陣の再編を進める中で、この29歳には他クラブへの移籍噂が絶えない。 アーセナルで119試合31ゴール22アシストを記録する万能アタッカーは、将来について率直に語った。チームを助けることが最優先だとしながらも、母国に戻りたいという強い思いを明かした。

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  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    パルメイラスへの愛着は今も変わらない

    コンディションを回復したジェズスは2025-26シーズン、全大会で23試合に出場し、855分間で5ゴール2アシストを記録している。主にカイ・ハヴェルツの控えとして起用される中、パルメイラスへの復帰願望は強まるばかりだ。ストライカーはこう語る。「今はアーセナルで結果を出し、監督の求める形でチームに貢献することが最優先です。 シーズンが終われば将来を考える。いつかパルメイラスに復帰し、さらにタイトルを勝ち取りたい。あの優勝の喜びをまた味わいたい。その思いは今も強く、消えない」

  • 具体的な提案は出ていない

    南米復帰への思いは本物だ。それでも選手は、現時点で正式交渉は一切ないと強調した。 2017年にマンチェスター・シティへ移籍する前、パルメイラスで83試合28ゴール8アシストを記録したジェズスは、現ブラジル王者がまず動くのを待っている。彼は「復帰は私の意思だけではない。パルメイラスからのオファーが必要で、関係は常に良好だ」と語った。

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    イエスはこれからどうなるのか？

    契約延長か夏移籍か、アーセナルが判断する。結論が出るまで、移籍市場では憶測が飛び交い続ける。

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