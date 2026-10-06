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アーセナルのスター、リッカルド・カラフィオーリが、トルコ戦勝利でイタリア代表初ゴールを決めた後の「言葉では言い表せない感情」を明かす
ダッラーラでの運命
カラフィオーリは、スタディオ・レナト・ダッラーラでイタリア代表として初ゴールを決めたことについて、運命のようなものだったと考えている。プレミアリーグ移籍前にはボローニャで活躍していたアーセナル所属の同選手は、この飛躍の瞬間の舞台に深い結びつきを感じていたという。DFは試合後、メディア対応の場で、この夜がキックオフ前から大きな意味を持つものだと感じていたと認めた。
「この街とこのスタジアムには、僕のために何かが書かれている。ここではデビューも果たしたし、初ゴールも決めた。言葉では説明が難しい感情だった」と、カラフィオーリは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。
またこのDFは、ボローニャの雰囲気が自身にとってシニア17試合目の舞台として完璧だったと指摘。セリエAでプレーしていた当時、毎週のように自分の名前を叫んでくれた地元サポーターとの絆が、さらに強まったとした。「このクラブとファンには多くを負っているし、それに報いたかった。こんなふうに試合をお腹で感じるような感覚は本当に久しぶりだった。最後はうまくいったけど、本当に興奮していた」と付け加えた。
- AFP
ボヌッチの戦術的妙手
そのゴール自体は、綿密に準備されたセットプレーから生まれたものだった。カラフィオーリによれば、これは現在コーチングスタッフの一員である伝説的な元DFレオナルド・ボヌッチの影響を受けたものだという。ニコロ・バレッラがボールを供給する一方で、ベテランの土壇場での戦術変更によって、アーセナルの男はボックス内で必要なスペースを見つけ、ヘディングで流し込んで勝利を決定づけることができた。
「僕たちは改善しようとしているし、あらゆる面でもっと良くできる。実際、告白しなければならないんだけど、最初は後ろに残れとボヌッチに言われていた。でも最後の最後で、彼は実際に『お前が行け、カヨデが後ろに残れ』という形に変えた。それは賢いひらめきだったし、だからボヌッチには特別に触れておくべきだ。特に、彼はかなり自己中心的で、僕にそう言わせたがっているからね」と、その重要な場面を振り返りながらDFは冗談交じりに語った。
ロベルト・マンチーニの下での成長
好結果にもかかわらず、カラフィオーリは、マンチーニ監督の下でイタリア代表が依然として発展途上にあることをすぐに指摘した。チームはより能動的なプレースタイルの導入を目指しており、そのDFは、それが自分の特長に合っていると考えている一方で、移行にはファンとメディアの双方の時間と忍耐が必要だとの見方を示した。
「自分の好みに合う、チームとして能動的なアイデアがある。たった3日で監督の考えのすべてが見えるわけではないが、少しずつ取り組んでいる。すべてを解決できたわけではないが、いいところまで来ている」と説明した。
- Getty Images Sport
未来に向けて弾みをつける
この勝利は、直近の試合で安定感を欠いていたイタリアにとって、大きな前進を示すものとなった。ベルギー戦で苦しんだ後、ボローニャでのこのパフォーマンスは、選手たちが求められる戦術的な要求を徐々に自分たちのものにし始めていることを示唆している。カラフィオーリは、進歩が見えている一方で、この若い選手グループには、まだやるべきことが多く残されていると強調した。
「ベルギー戦から数日がたち、少し多く取り組んできたことで改善した。ただ、まだやるべきことはたくさんある。この試合はとても重要だった」と、そのDFは締めくくった。
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