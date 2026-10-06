カラフィオーリは、スタディオ・レナト・ダッラーラでイタリア代表として初ゴールを決めたことについて、運命のようなものだったと考えている。プレミアリーグ移籍前にはボローニャで活躍していたアーセナル所属の同選手は、この飛躍の瞬間の舞台に深い結びつきを感じていたという。DFは試合後、メディア対応の場で、この夜がキックオフ前から大きな意味を持つものだと感じていたと認めた。

「この街とこのスタジアムには、僕のために何かが書かれている。ここではデビューも果たしたし、初ゴールも決めた。言葉では説明が難しい感情だった」と、カラフィオーリは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。

またこのDFは、ボローニャの雰囲気が自身にとってシニア17試合目の舞台として完璧だったと指摘。セリエAでプレーしていた当時、毎週のように自分の名前を叫んでくれた地元サポーターとの絆が、さらに強まったとした。「このクラブとファンには多くを負っているし、それに報いたかった。こんなふうに試合をお腹で感じるような感覚は本当に久しぶりだった。最後はうまくいったけど、本当に興奮していた」と付け加えた。