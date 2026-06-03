アーセナルのスター、ブカヨ・サカのドキュメンタリーが公開。プレミアリーグ制覇の舞台裏を語る。

今回のリリースの核心は、サカが最高の瞬間も最悪の瞬間も乗り越えてこられた原動力となった、広範な人的ネットワークにある。2020年のFAカップや2度のイングランド・スーパーカップ優勝など、数々のトロフィーを誇る一方で、彼は厳しい逆境にも直面してきた。

EURO2020のウェンブリーでPKを失敗しオンラインで激しい中傷を受けた際、アーセナルのレジェンド、アンリが真っ先に支援を表明した。

サカはこう語る。「この映画は、新しい形で自分の物語を伝える機会をくれた。人々はゴールや試合しか見ないが、舞台裏で何が必要かは見えない。そこには私を支えるチームがあり、すべてが始まる前から信じてくれた人々のWhatsAppメッセージがある。」