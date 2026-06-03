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アーセナルのスター、ブカヨ・サカのドキュメンタリーが公開。プレミアリーグ制覇の舞台裏を語る。
サカの道のりの舞台裏をのぞいてみよう
アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成した立役者、サカ。彼の驚くべき成長物語を収めたドキュメンタリー『Bukayo Saka: The Time is Now』が今月Disney+で公開される。
エミー賞受賞監督ロバート・アレクサンダーが手がける本作品は、最高峰の舞台で戦うために必要な並外れた献身をありのままに映し出す。2019年7月にトップチーム昇格以来、サカは公式戦312試合81得点を記録し、クラブの現代的アイコンへと成長した。
- AFP
サカが語る、心強いサポート体制
今回のリリースの核心は、サカが最高の瞬間も最悪の瞬間も乗り越えてこられた原動力となった、広範な人的ネットワークにある。2020年のFAカップや2度のイングランド・スーパーカップ優勝など、数々のトロフィーを誇る一方で、彼は厳しい逆境にも直面してきた。
EURO2020のウェンブリーでPKを失敗しオンラインで激しい中傷を受けた際、アーセナルのレジェンド、アンリが真っ先に支援を表明した。
サカはこう語る。「この映画は、新しい形で自分の物語を伝える機会をくれた。人々はゴールや試合しか見ないが、舞台裏で何が必要かは見えない。そこには私を支えるチームがあり、すべてが始まる前から信じてくれた人々のWhatsAppメッセージがある。」
アーセナルの世代を超えた絆を捉える
アレクサンダー監督はロンドンで数日間、ヘンリーとサカの息の合ったやりとりを撮影し、二人の深い絆を捉えた。サカは49試合を戦い、11ゴール9アシストを記録したばかり。リーグ優勝の喜びの一方、アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝でPSGにPK戦の末敗れ、悔しさも味わった。
監督は制作についてこう語る。「ロンドンで数日間撮影し、ティエリ・アンリとブカヨ・サカの間に交わされた誠実さと敬意、愛に満ちた会話を捉えた。彼らは名声を得ても、誰もが求める『幸せ』のために戦っている。 この映画が、夢を追い続ける勇気を観客に思い出させてくれることを願っています。私たちを支えるのは、愛し、支え、信じてくれる人々です。そして何よりも、夢の魔法を最初に感じた幼い頃の自分こそが、最大の原動力なのです。」
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アーセナルのスター選手、その次はどうなるのか？
この親密な姿を描いたドキュメンタリーは6月5日に公開されるため、ファンはそれほど長く待つ必要はないだろう。欧州での悔しさをバネに、2030年6月に契約が満了するサカは再起を図る。現在は国内での勢いを2026年ワールドカップへと向け、イングランド代表として世界最大の舞台で栄光を目指す。