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アーセナルのスター、ガブリエル・ジェズスが、ブラジル代表のワールドカップメンバー入りの可能性を率直に語った。
アーセナルにおける安定感の欠如
ジェズスはロンドン北部で苦境に立たされている。代表での定位置を取り戻そうとしているが、負傷が重なりリズムを掴めていない。今季は24試合に出場したものの先発は7回のみで、5ゴール2アシスト。ミケル・アルテタ監督のベストイレブンから外れている。
『グローボ・エスポルテ』の取材に彼は率直に語った。「クラブでプレーできていなかった。他の選手たちがプレーし、ゴールを決め、活躍している中で、それは難しい状況だ。同時に、自分自身や自分の能力、これまでに示してきたものには大きな自信を持っている」。
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ワールドカップ出場権をかけて戦う
ブラジル代表の攻撃陣は、カルロ・アンチェロッティ監督の下でさらに競争が激化している。ジェズスは現在の序列では数名に遅れを取ると認めつつも、5度の世界王者を誇る代表チームにとって自分は依然として有力な選択肢だと主張。シーズンを力強く締めくくれば代表招集の状況は一変すると楽観視している。
「最後まで信じる。チャンスがあれば、私の名前は候補に上がる。まずはクラブで結果を出し、その地位を勝ち取らなければならない」とこのフォワードは語った。さらに彼は「自分より上位の選手がいるのは承知している。それでもチャンスがあれば、私の名前も候補に上がると思う」と続けた。
「9番」の役割を評価する
キャリアを重ねるにつれ、ジェズスはブラジル代表9番に求められるのは得点を挙げることであり、守備や連携よりフィニッシュの精度を重視すると語った。
「ブラジルの9番は、何よりも得点を最優先すべきだ」とジェズスは語る。「その教訓は今も胸に刻んでいる」
- AFP
経験と汎用性が最大の強み
2018年と2022年のワールドカップに出場した経験は、ジェズスにとって今も大きな強みだ。前線のどのポジションでもプレーできる柔軟性は、コーチ陣にとって魅力的だ。アーセナルではワイドフォワードとして起用され、代表でも攻撃のバランスを取るこの役割に違和感はない。
「私は得点も取れるし、チャンスも作れる。アシストもできるし、スペースも作れる。ウイングでのプレーも強みだ」とジェズスは語る。サンパウロでストリートアートを描いていた日々を振り返り、彼はこう結んだ。「誰かを踏みつけたり、不正を働いたりせずに成功しようとした人間の象徴だ。私は常に、何かを成し遂げたいという強い意欲を持っていた。」