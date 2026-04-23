アーセナルのスター、ガブリエル・ジェズスが、ブラジル代表のワールドカップメンバー入りの可能性を率直に語った。

ブラジル代表の攻撃陣は、カルロ・アンチェロッティ監督の下でさらに競争が激化している。ジェズスは現在の序列では数名に遅れを取ると認めつつも、5度の世界王者を誇る代表チームにとって自分は依然として有力な選択肢だと主張。シーズンを力強く締めくくれば代表招集の状況は一変すると楽観視している。

「最後まで信じる。チャンスがあれば、私の名前は候補に上がる。まずはクラブで結果を出し、その地位を勝ち取らなければならない」とこのフォワードは語った。さらに彼は「自分より上位の選手がいるのは承知している。それでもチャンスがあれば、私の名前も候補に上がると思う」と続けた。