アーセナルのスター選手ガブリエル・マルティネッリが、サウサンプトンでのFAカップ敗戦中にサム・バロットを押した行為について「完全に敬意を欠いた」と批判を浴び、退場処分になるべきだったと指摘された。

クラブに直接及ぶ影響を超えて、ハルシー氏は、これが草の根サッカーに与える悪影響について深い懸念を表明した。彼は、エリート選手には、毎週末、地元の公園で審判がどのように扱われるべきかについて模範を示す責任があると信じている。ハルシー氏は次のように付け加えた。「全国を見渡してみてください。土曜も日曜も、地元の公園で審判たちが試合の審判を務めているのです。 「それは地元の公園で審判を務める人々に、どのようなメッセージを送ることになるのか？ サムは良い試合運びをしたと思うし、審判としてもよく務めていた。しかし、フリーキックの判定時にガブリエル・マルティネッリが彼を押したにもかかわらず、フリーキックを素早く蹴らせるために退場処分にしなかったことで、審判コミュニティを失望させたと思う。」