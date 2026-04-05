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アーセナルのスター選手ガブリエル・マルティネッリが、サウサンプトンでのFAカップ敗戦中にサム・バロットを押した行為について「完全に敬意を欠いた」と批判を浴び、退場処分になるべきだったと指摘された。
レッドカードを求める声
英紙『ザ・サン』によると、ハルシー氏は、4月4日のサウサンプトン戦（1-2で敗戦）において、マルティネッリがバロットと体でぶつかり合った件について、退場処分となるべきだったと主張している。この出来事は、アーセナルが必死に同点ゴールを狙っていたFAカップ戦の終了間際に起きた。 プレミアリーグで14年間審判を務めたハルシー氏は、接触の程度を考慮すれば、24歳の選手に提示されたイエローカードははるかに寛大すぎたと考えている。同元審判は、このような攻撃的な行為がサッカーのあらゆるレベルにおける審判の権威を損なうと主張し、試合の審判団を守るためにより厳しい処罰を求めた。
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全くの無礼
94分、シェイ・チャールズがホームチームに先制点をもたらした直後に、事態は急展開した。アウェイチームにフリーキックが与えられた際、このフォワードは素早くプレーを再開しようとして、主審を押しのけた。ハルシー氏は、この激しい口論の最中におけるブラジル人選手の行動について、痛烈な批判を加えた。彼は次のように述べた。「サム・バロット主審がアーセナルにフリーキックを与えたところ、マルティネッリが突進してきて、サムを押し退けた。 率直に言って、ガブリエル・マルティネッリはその場面で主審のサム・バロットに対し、全くの無礼な態度を示した。サムはイエローカードを出したが、私にとってはレッドカードだ。主審に手を出すことなど許されないし、ましてや押しのけるなど論外だ。」
草の根レベルへの影響
クラブに直接及ぶ影響を超えて、ハルシー氏は、これが草の根サッカーに与える悪影響について深い懸念を表明した。彼は、エリート選手には、毎週末、地元の公園で審判がどのように扱われるべきかについて模範を示す責任があると信じている。ハルシー氏は次のように付け加えた。「全国を見渡してみてください。土曜も日曜も、地元の公園で審判たちが試合の審判を務めているのです。 「それは地元の公園で審判を務める人々に、どのようなメッセージを送ることになるのか？ サムは良い試合運びをしたと思うし、審判としてもよく務めていた。しかし、フリーキックの判定時にガブリエル・マルティネッリが彼を押したにもかかわらず、フリーキックを素早く蹴らせるために退場処分にしなかったことで、審判コミュニティを失望させたと思う。」
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FAへの圧力が高まっている
慈善団体「Ref Support UK」もこの騒動に言及し、イングランドサッカー協会（FA）に対し、当該選手とその所属チームに対して事後処分を下すよう強く求めた。同団体は、これほど露骨な攻撃行為を処罰しなければ、同様の事件がエスカレートする恐れがあると指摘している。声明の中で同団体は次のように述べた。「FAは彼を野放しにしてはならない。アーセナルとマルティネッリに対して処分を下さなければ、これは大きな機会を逃すことになるだろう。 サッカー界では審判が押されたり突き飛ばされたりする事件が多すぎます。これ以上事態を悪化させてはなりません。審判が彼を退場処分にするのを見たかったですね。」