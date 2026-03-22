アーセナルのスター選手ガブリエルは、マンチェスター・シティのストライカーとの激しいライバル関係にもかかわらず、エルリング・ハーランドを「最も手強い相手」と称賛した

常に全力を尽くす2人の男は、イングランドのトップリーグで幾度となく激しい対決を繰り広げてきた。2024-25シーズン、シティがゴールを決めた際の祝賀シーンで、ハーランドはガブリエルの後頭部にボールを投げつけるという行動に出た。

エミレーツ・スタジアムでの再戦では、アーセナルの頼もしいブラジル人センターバックが、チームがゴールを決めた際、ハランドの顔面に向かって大声で吠え立てるというパフォーマンスを見せた。試合終了のホイッスルが鳴った後も、激しい口論が交わされている。

互いに好意を抱いていないかのような印象を与える、この2人の闘志あふれる選手は、友人である必要などない。それでも、それぞれのスキルを究極の試練にさらす中で、定期的に顔を合わせることを楽しんでいるのだ。