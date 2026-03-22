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アーセナルのスター選手ガブリエルは、マンチェスター・シティのストライカーとの激しいライバル関係にもかかわらず、エルリング・ハーランドを「最も手強い相手」と称賛した
ガブリエルとハーランドがプレミアリーグの試合で激突した
常に全力を尽くす2人の男は、イングランドのトップリーグで幾度となく激しい対決を繰り広げてきた。2024-25シーズン、シティがゴールを決めた際の祝賀シーンで、ハーランドはガブリエルの後頭部にボールを投げつけるという行動に出た。
エミレーツ・スタジアムでの再戦では、アーセナルの頼もしいブラジル人センターバックが、チームがゴールを決めた際、ハランドの顔面に向かって大声で吠え立てるというパフォーマンスを見せた。試合終了のホイッスルが鳴った後も、激しい口論が交わされている。
互いに好意を抱いていないかのような印象を与える、この2人の闘志あふれる選手は、友人である必要などない。それでも、それぞれのスキルを究極の試練にさらす中で、定期的に顔を合わせることを楽しんでいるのだ。
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互いにライバル意識を持つ二人の間には、深い敬意が漂っている
ガブリエルは『テレグラフ』紙に対し、ハランドとの対戦について語った。得点力抜群のノルウェー人ストライカーは、どの相手にとっても手強い存在であることが証明されている。「僕はどの試合も、どのストライカーとの対戦も楽しんでいる。それが僕の仕事だから、戦うのが好きなんだ。でも彼はトップクラスの選手だし、もちろん彼も僕と対戦するのが好きだと思う。楽しいことだと思うよ。僕たちはそれを楽しんでいるんだ。」
プレミアリーグでハーランドが最も手強い相手だったかと問われると、この南米出身の選手はこう付け加えた。「ああ、もちろんさ」
ハーランドは2度のゴールデンブーツ受賞者であり、プレミアリーグのシーズン最優秀選手賞やFWA年間最優秀選手賞も受賞している。ガブリエルは、現在も示し続けている安定感から、2025-26シーズンの権威ある個人賞の有力候補と見なされている。
好調ぶりについて彼はこう付け加えた。「今シーズンは僕にとって最高のシーズンだ。謙虚さを忘れず、ただ前進し続け、今のやり方を貫く必要がある。冷静さを保ち、最終的にどうなるか見てみよう。」
ガブリエルが「謙虚であり続ける」という言葉をあえて口にしたのは、昨シーズン、ハーランドがアーセナルのミケル・アルテタ監督に同じメッセージを伝えたのを見ていたからに違いない。古くからのライバルたちは、日曜日にウェンブリー・スタジアムで行われる主要タイトルを懸けた戦いに臨む準備ができている。
トロフィー争奪戦：アーセナル、史上初の4冠獲得の可能性を残す
アーセナルは、プレミアリーグで首位を走り、カラバオ・カップの決勝進出に加え、チャンピオンズリーグとFAカップの準々決勝にも進んでいることから、前人未到の4冠獲得への可能性を依然として残している。
2026年に複数のタイトル獲得の第一歩となるこの戦いを、ハーランドとペップ・グアルディオラ率いるチームが阻もうとしていることについて、ガブリエルは次のように語った。「大きな戦いになることは分かっている。我々は準備ができている。」
アーセナルはセットプレーの技術を習得したかのように、シティ戦でもそこから多くの脅威を与えることが期待されるが、コーナーキックやフリーキックの際によくゴール前へ飛び込むガブリエルは、ガナーズの成功に特別な秘訣はないと断言する。
彼はこう語った。「ボールにアタックする、それだけだ。コーナーキックやフリーキックの時、僕はただ『ゴールを決める』と心に刻んでいる。みんな『ガビ、ガビ、ガビ』と口にするが、僕だけじゃない。チーム全体のことだ。僕たちが一体となって動くからこそ、そうなるんだ。」
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警備員：ガブリエル、ハーランドを封じ込めようとしている
ガブリエルの身体能力のおかげで、彼は多くの場面で最初のボール争奪に勝つことができ、アーセナルはその圧倒的な存在感を最大限に活用している。彼はピッチの両端で重要な役割を果たす存在となっている。
クラブのキャプテンであるマーティン・オデゴールは、ガブリエルがあらゆる局面で戦う姿勢を見せていることから、現役引退後は警備員に転身できるのではないかと示唆した。これに対し、28歳のガブリエルは次のように語っている。「チームメイトは僕のことをよく知っている。毎日一緒にトレーニングしているからね。サッカーを辞めた後は、警備員になれるかもしれないね！」
今のところ、アーセナルにはガブリエルがハーランドを封じ込めることが求められている。もし彼がイングランドサッカーの聖地でそれを成し遂げることができれば、待望のタイトルが北ロンドンとエミレーツ・スタジアムに戻ってくるかもしれない。
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