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アーセナルのスター選手は、チームがプレミアリーグを制した場合に「移籍の引き金」となる見込みだ。代表キャップ22回の彼は出場機会の減少に不安を感じている。
優勝直後、注目される退団か？
シルベストルは、アーセナルがプレミアリーグを制すればチーム構成に変化が生じると語る。残り2節でバーンリーとクリスタル・パレスに勝てば、アーセナルは2004年以来の優勝を決める。
仮に届かなくても、アルテタはベンゲル以来の優勝監督となる可能性がある。2ポイント差の2位マンチェスター・シティは、好調ボーンマスとEL決勝進出のアストン・ヴィラを破る必要がある。
結果に関わらず、クラブは今夏アルテタ体制を補強する方針だ。
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マルティネッリの出場時間が短縮された
数名の控え選手も放出される見込みで、元アーセナルDFシルベストルは、ガブリエル・マルティネッリにとって今が移籍の「良いタイミング」だと語る。マルティネッリは2019年のトップチームデビュー以来、アーセナルで300試合近くに出場している。
直近2シーズンで100試合以上に出場したが、今季は途中出場がほとんどでリーグ戦先発は10試合のみ。出場機会の減少を受け、代表戦22キャップを持つ22歳が新天地を求める可能性が取り沙汰されている。
シルベストレによるブラジル人選手への評価
シルベストルはBetpackに「ガブリエル・マルティネッリは出場時間が少なく、移籍を考えているかもしれない」と語った。彼はブラジル代表であり、プレーしたい。しかしレアンドロ・トロサールの方が多く出場している。在籍も長いので、新天地を探すのは自然な選択肢だ。 リーグ優勝後の移籍は良いタイミングであり、賢明な判断だ。ただし、彼は自分に合ったクラブを見つけ、アーセナルも後任を確保する必要がある。それ以外で補強が必要なポジションはない。」
- AFP
候補に挙がっている人物
アーセナルは今夏、攻撃陣補強のためPSGのブラッドリー・バルコラに興味を示していると報じられている。シルベストルは、マルティネッリがエミレーツを去る場合、バルコラが後任として理想的な候補になると指摘した。
シルベストルは「マルティネッリが去れば、バルコラはトロサールとポジションを争う候補だ。まだ改善が必要な部分がある。 だからこそ彼はチャンピオンズリーグのレギュラーではないものの、資質は高い。フィニッシュの精度が向上すれば完成に近づく。1対1、スペースの創出、アシスト、キーパスすべてが印象的で、マークするのは極めて難しい。」