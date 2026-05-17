シルベストルは、アーセナルがプレミアリーグを制すればチーム構成に変化が生じると語る。残り2節でバーンリーとクリスタル・パレスに勝てば、アーセナルは2004年以来の優勝を決める。

仮に届かなくても、アルテタはベンゲル以来の優勝監督となる可能性がある。2ポイント差の2位マンチェスター・シティは、好調ボーンマスとEL決勝進出のアストン・ヴィラを破る必要がある。

結果に関わらず、クラブは今夏アルテタ体制を補強する方針だ。



