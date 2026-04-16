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Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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アーセナルのスター選手は将来について言及。マルティン・ズビメンディはレアル・マドリードへの移籍報道について「悪いことではない」と語った。

移籍情報
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マルティン・ズビメンディはレアル・マドリード移籍の噂を否定し、現在はアーセナルでのタイトル獲得に集中していると強調した。昨夏レアル・ソシエダから6100万ポンド（8300万ドル）で加入したこのMFは、チャンピオンズリーグ準決勝とプレミアリーグ最終盤を控える中、ロンドンでの生活に「非常に満足している」と語った。

  • マドリードの件はさておき

    スペイン代表のズビメンディは、昨年7月にアーセナル移籍を決断するまでベルナベウ行きが噂されていた。それでもレアル・マドリードは依然として関心を寄せているという。カデナ・セルとのインタビューで彼は、欧州王者との関連は「悪いことではない」と認めつつ、アーセナルを選んだのは水曜日のスポルティングCPとのチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのような試合に出場したいからだと語った。 「それはもう過去のことです」と27歳の選手は語った。「今は現在の環境に集中しており、とても満足しています」

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    ズビメンディ、アーセナルの「不可解な」調子について語る

    アーセナルは水曜日のスポルティングCP戦を0-0で引き分け、2試合合計1-0でチャンピオンズリーグ準決勝に進出した。直近5試合で1勝のみだが、ズビメンディは「チームは依然として強固だ」と語った。 「ここ数週間は奇妙だった。だがシーズン序盤ならこの結果を受け入れただろう」と彼は語った。「まだ改善点はある。最終ラインのプレーをもっと明確にしなければならない。幸い、守備は堅く、チームは安定している。」

  • アトレティコの挑戦

    ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードはバルセロナを破り、約10年ぶりにベスト4に進出した。グループステージではアーセナルが4-0で勝利したが、ズビメンディはアトレティコの大型投資と競争力を挙げ、「同じ結果にはならない」と強調した。

    「彼らは競争力があり、自信を持っており、トップ選手もいる」とズビメンディは警告した。「グループステージの試合は過去のもの。今の彼らは手強く、我々は慎重に臨まなければならない」

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    エティハド・スタジアムでのタイトル争い

    アーセナルは日曜にエティハド・スタジアムで行われるプレミアリーグの試合に集中している。首位を6ポイントリードするも、シティは1試合未消化で、直近のカラバオ・カップ決勝でもアーセナルに勝利している。

    「今はまさに背水の陣だ」とズビメンディは語り、国内での不振から立ち直るチームの決意を強調した。「この団結力が勝敗を左右する。我々は集中しており、前向きであり、何をすべきか理解している」

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