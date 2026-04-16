アーセナルのスター選手は将来について言及。マルティン・ズビメンディはレアル・マドリードへの移籍報道について「悪いことではない」と語った。

ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードはバルセロナを破り、約10年ぶりにベスト4に進出した。グループステージではアーセナルが4-0で勝利したが、ズビメンディはアトレティコの大型投資と競争力を挙げ、「同じ結果にはならない」と強調した。

「彼らは競争力があり、自信を持っており、トップ選手もいる」とズビメンディは警告した。「グループステージの試合は過去のもの。今の彼らは手強く、我々は慎重に臨まなければならない」