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アーセナルのスター選手が代表引退を突然発表
デンマーク代表MFが代表引退を表明
ノルガードはデンマーク代表からの引退を発表した。32歳の彼は、代表チームが次回のワールドカップ出場権を得られなかったことを受け、この決断を明らかにした。代表キャリアでは通算41試合に出場した。
本人は世界大会で最後に母国を代表したかったため、出場を逃した失望が引退のタイミングに響いたと明かした。デンマーク代表としての最後の試合は3月、プラハでのチェコ戦での敗退だった。試合後、元ブレントフォードの主将は進路を熟考し、最終的に引退してブライアン・リーマー監督率いる新世代に道を譲った。
ノルガードは感情的な決断について説明する。
ノルガードは公式インスタグラムでファンにメッセージを送り、この決断が感情的に複雑だったと明かした。
彼は次のように綴った。「代表チームから引退することを決めました。とても難しい決断でした。なぜなら、マリエンリストでチームメイトやスタッフに会うこと、満員のパルケンで赤と白のユニフォームを着てプレーすることが、私は何よりも好きだからです。」
「同時に、ブライアン・リーマー監督からは大きな信頼を寄せられていると感じています。私にとってのハイライトは、2025年のパルケンでの魔法のような夜、ポルトガルに勝利した試合です。あの時、私は最も得意な中盤でリーダーシップを発揮できました。」
家族の優先事項とデンマークの次世代
代表との強い絆があったものの、ノルガードは現実的な事情で決断したと語った。彼はこう続けた。「家族と過ごす時間を増やしたいという思いもあります。また、ワールドカップ予選敗退を受け、才能ある若手たちにチャンスを譲るのも自然な流れだと感じました。デンマークにはそんな選手がまだ大勢います。」
「これで終わりだ。これからは一ファンとしてチームを応援する日が来ることを楽しみにしている。少年時代の夢を叶える手助けをしてくれた選手、スタッフ、そしてファンの皆さんに感謝したい。」
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アーセナルの目標に全力を注ぐ
代表を退いたノルガードは、今後はアーセナルに専念する。ミッドフィルダーとして、タイトルを目指すアルテタ監督率いるチームの一員だ。プレミアリーグでの出場は限られるが、パリ・サンジェルマンとの欧州主要大会決勝を控え、チャンピオンズリーグでは依然として頼れる存在である。