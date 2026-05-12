アーセナルのスター選手が代表引退を突然発表

ノルガードは公式インスタグラムでファンにメッセージを送り、この決断が感情的に複雑だったと明かした。

彼は次のように綴った。「代表チームから引退することを決めました。とても難しい決断でした。なぜなら、マリエンリストでチームメイトやスタッフに会うこと、満員のパルケンで赤と白のユニフォームを着てプレーすることが、私は何よりも好きだからです。」

「同時に、ブライアン・リーマー監督からは大きな信頼を寄せられていると感じています。私にとってのハイライトは、2025年のパルケンでの魔法のような夜、ポルトガルに勝利した試合です。あの時、私は最も得意な中盤でリーダーシップを発揮できました。」











