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アーセナルのスターが「毎日のようにバルセロナに売り込み」と衝撃報道、ミケル・アルテタは終盤の陣容再編に直面へ
ギョケレシュ、カンプ・ノウ移籍を強く希望
夏の移籍市場終盤に飛び込んできた衝撃的な展開として、アーセナルのFWヴィクトル・ギョケレシュが「毎日のようにバルセロナに自ら売り込んでいる」と報じられている。28歳の同選手は、わずか1年前にスポルティングCPから注目の移籍でエミレーツ・スタジアムに加入したが、プレミアリーグでのキャリアに終止符を打つ構えのようだ。
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フリック、攻撃陣の補強を模索か
バルセロナのハンジ・フリック監督は、ロベルト・レヴァンドフスキがフリー移籍で退団し、フェラン・トーレスがパリ・サンジェルマンに加入したことを受け、チームの選手層をさらに厚くする必要性を公に訴えてきた。ラ・リーガ王者は当初、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスを狙っていたが、アトレティコのCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンがアルゼンチン代表FWに関するいかなる取引も拒否したと報じられている。
『COPE』の記者ビクトル・ナバーロによると、ギョケレシュ陣営は、バルセロナの他の主要ターゲットが頓挫したことを受けて、カタルーニャの名門への移籍を実現する好機を感じ取っているという。バルセロナの継続中のストライカー探しについて最新情報を伝えたナバーロは、Xで次のように投稿した。「ラウタロ・マルティネスが、クラブ全体の総意のもとで、バルサの第一候補になる。昨日、クラブは再び、［アトレティコ・マドリーCEOアンヘル］ヒル・マリンがフリアン・アルバレスを拒否しているという情報を受け取った。ギョケレシュは毎日のようにバルサに売り込んでいる。［ニコロ］トレソルディはFCBで非常に、非常に高く評価されている」
マルティネスが依然として理想の補強である一方、移籍期限が急速に迫る中で、資金面と実務面で獲得可能性のあるギョケレシュは、フリック監督にとってより現実的な解決策となる可能性がある。
エミレーツで募るフラストレーション
アーセナルは昨季プレミアリーグ優勝を果たしたものの、ギョケレシュは難しい立場でシーズンを終えた。ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグ決勝を含むクラブの重要な試合で、センターフォワードのポジションにカイ・ハヴァーツをより優先するようになっていた。そうした傾向は新シーズンに入っても続き、ハヴァーツがマンチェスター・シティ戦のコミュニティ・シールド勝利で先発する一方、ギョケレシュの出場はベンチからの短い途中出場に限られた。
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アーセナルの戦力整理は続く
ギョケレスの売却の可能性は、スポルティングCPから獲得するために5500万ポンドを投じたアーセナルにとって、大きな方針転換となる。ただ、同選手は2030年まで契約を残しており、放出を決断する場合でも、アーセナルは高額の移籍金を要求できる強い立場にある。
アーセナルは昇格組コヴェントリー・シティとの一戦でタイトル防衛をスタートさせる準備を進めているが、ギョケレスが日々バルセロナへアプローチを続けているという雑音は、アルテタ監督が早急に解決したい状況だろう。ストライカーとして依然チームの選手層における重要な一員ではあるものの、スペインでの新たなスタートを強く望む同選手の明確な意思が、クラブに決断を迫る可能性がある。
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