バルセロナのハンジ・フリック監督は、ロベルト・レヴァンドフスキがフリー移籍で退団し、フェラン・トーレスがパリ・サンジェルマンに加入したことを受け、チームの選手層をさらに厚くする必要性を公に訴えてきた。ラ・リーガ王者は当初、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスを狙っていたが、アトレティコのCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンがアルゼンチン代表FWに関するいかなる取引も拒否したと報じられている。

『COPE』の記者ビクトル・ナバーロによると、ギョケレシュ陣営は、バルセロナの他の主要ターゲットが頓挫したことを受けて、カタルーニャの名門への移籍を実現する好機を感じ取っているという。バルセロナの継続中のストライカー探しについて最新情報を伝えたナバーロは、Xで次のように投稿した。「ラウタロ・マルティネスが、クラブ全体の総意のもとで、バルサの第一候補になる。昨日、クラブは再び、［アトレティコ・マドリーCEOアンヘル］ヒル・マリンがフリアン・アルバレスを拒否しているという情報を受け取った。ギョケレシュは毎日のようにバルサに売り込んでいる。［ニコロ］トレソルディはFCBで非常に、非常に高く評価されている」

マルティネスが依然として理想の補強である一方、移籍期限が急速に迫る中で、資金面と実務面で獲得可能性のあるギョケレシュは、フリック監督にとってより現実的な解決策となる可能性がある。



