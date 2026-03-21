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Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

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アーセナルのカラフィオリ：「イタリアの太陽が恋しい。ボヴェとは同じマンションに住んでいるんだ」

アーセナルのディフェンダーが、イングランドでの生活について語る。

リッカルド・カラフィオリが、イングランドでの生活について語る。アーセナルに所属するこのイタリア人DFは、土曜日に『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』と共に発売される週刊誌『SportWeek』のインタビューで次のように語った。「ロンドンでの生活は快適だ。とはいえ、3日おきに試合があるため、その生活を楽しむ余裕はない。この街には魅力がたくさんあるが、イングランド全体となると話は別だ。ロンドンはロンドンだが、それ以外の地域は……」。


「イタリアで一番恋しいのは、何よりも太陽だ。友人や親戚にもっと頻繁に会いたいが、不満はない。それに、イタリアでは人々が観察し、評価し、批判することに慣れているが、ここではそうではないところが気に入っている。ファッションを探すのが好きだ。ヴィンテージマーケットに行って、無名のブランドや一点物を探す。それが気分転換になるんだ」


「ずっとプレミアリーグでプレーするのが夢だった。ボローニャを離れた後、イタリアのビッグクラブ（ユヴェントス、編注）に行くこともできた。 でも、欧州選手権が終わると、私の移籍金が上がり、エージェントのアレッサンドロ・ルッチが所属するWSAから、アーセナルが本気で私を求めていると説明されたんだ。最も厳しいリーグに来ることになるのは分かっていたけど、いつでも一歩引くことはできると自分に言い聞かせた。それに、はっきり言おう。アーセナルはアーセナルだ。他のどのチームとも違う、象徴的なチームなんだ」。


  • ボヴェの隣

    「僕とボヴェは同じマンションに住んでいる。アーセナルとワトフォードのトレーニングセンターは隣り合っているから、エドも僕と同じエリアで家を探したんだ。 運命だと思うよ。ローマのユース時代を共に過ごし、今はロンドンで隣同士。数日前、彼を抱きしめた時、皮下埋め込み型除細動器に触れて、ちょっと変な感じがしたんだ。でも彼は穏やかで、世界に挑む気満々だ。彼のために嬉しく思うよ」。


    「去年、コボッリに挨拶しにウィンブルドンに行ったよね？僕たち3人はみんなローマのユースで一緒にプレーしたんだ。僕は左サイドバック、コボッリは右サイドバック。フラヴィオがテニスに専念することを選んでからも、エドアルドは彼と付き合い続けていて、去年には実質的に彼のスタッフの一員になっていた。僕たちは子供の頃から知り合いだから、再会できて本当に嬉しかったよ」

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