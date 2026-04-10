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アーセナルのアルテタ監督は、足首を骨折して手術を受けたメリノが今シーズン中に驚異的な回復を果たすと確信している。
アルテタ監督、メリノの復帰を確信
アーセナルファンに朗報だ。右足ストレス骨折から回復中のメリノについて、アルテタ監督は「土曜のボーンマス戦での復帰も可能」と語った。1月のマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷し手術を受けたため、今シーズンの出場は難しいとされていたが、監督は「もうすぐ戻れる」と明言した。
アルテタ監督は「彼は限界を押し広げる選手だ。ギプスも外れ、 already かなりのトレーニングを積んでいる。手術の反応も良く、痛みもない。医療スタッフが最終判断をするが」と説明した。 だが、その期間を短縮できる可能性は十分にあると確信している。もしそれができる選手がいるとすれば、間違いなくまたミケルだろう」
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エゼがボーンマス戦に復帰
長期離脱中のメリノを除き、アーセナルにはエベレチ・エゼが戦列復帰可能となった。このイングランド代表はバイエル・レバークーゼン戦で下腿を負傷し直近3試合を欠場したが、ボーンマス戦前にフルトレーニングに復帰した。
アルテタ監督は、このプレイメーカーの献身的な回復姿勢を称え、「彼は出場可能だ。回復は予定より早かった。違和感を覚えた直後、彼は翌週の復帰を希望したが、不可能だった。 それでも彼は初日から『できるだけ早く戻りたい』と強く言い続け、医療スタッフとともに自分を鼓舞し、明日の試合に間に合わせた。その姿勢は本当に素晴らしい」
オデガードが新たなコンディションチェックを受ける
北ロンドンのチームにまた懸念が。キャプテンのマルティン・オデゴールが再負傷した。膝の怪我から復帰したばかりだが、リスボンでのスポルティングCP戦で再び衝撃を受けた。ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督は「軽微な後退で、まもなく戻る」と語った。
ソルバッケン監督はTV 2に「マーティンは打撲を負ったが、すぐに戻れるはずだ。2試合で60分ずつプレーしたばかりだ」と語った。 少し遅れが出たが、大きな問題ではないはずだ」と語った。一方、アルテタ監督は主将の状態について言及を避け、週末の試合への出場可否については明言を避けた。
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エミレーツからの追加チーム情報
シーズン終盤を迎えたアーセナルには、他にもいくつかの懸念がある。アルテタ監督はサカとティンバーの現状について明言を避けたが、医療スタッフに動きがあると示唆した。同監督は守備と攻撃の主力選手たちのコンディションについて「昨日から変化があった」と述べ、ヒンカピーがトレーニングに復帰したと明かした。