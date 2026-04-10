アーセナルファンに朗報だ。右足ストレス骨折から回復中のメリノについて、アルテタ監督は「土曜のボーンマス戦での復帰も可能」と語った。1月のマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷し手術を受けたため、今シーズンの出場は難しいとされていたが、監督は「もうすぐ戻れる」と明言した。

アルテタ監督は「彼は限界を押し広げる選手だ。ギプスも外れ、 already かなりのトレーニングを積んでいる。手術の反応も良く、痛みもない。医療スタッフが最終判断をするが」と説明した。 だが、その期間を短縮できる可能性は十分にあると確信している。もしそれができる選手がいるとすれば、間違いなくまたミケルだろう」