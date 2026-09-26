アーセナルの補強ターゲットが見出しを独占する一方で、この元アトレティコ・マドリーのスタッフは、アルテタが今も築き続けている厳しい環境についても振り返った。指揮官の激しい日々のルーティンに触れたモリーナは、「彼は誰よりも早く来て、最後に帰る。非常に熱量が高く、要求水準がとても高い人物だ」と語った。

さらに、その影響がロンドン・コルニー全体に及んでいることを強調し、こう続けた。「彼の最高の資質は、選手であれスタッフであれ、周囲の人々から最高のものを引き出せることだ。なぜなら最終的に、彼自身が努力、そしてその努力の質における最高の模範だからだ」