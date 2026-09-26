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アーセナルのアシスタントコーチ、ミゲル・モリーナが、夏の移籍市場でヴィニシウス・ジュニオールの名前が「候補に上がっていた」と認める
アーセナルが大型補強候補を調査
アーセナルのコーチングスタッフは、2026年夏の移籍市場でビニシウスをロンドン北部へ迎え入れる衝撃的な動きを検討していた。アーセナルの具体的な関心は最終的に実現しなかったが、それはこのブラジル人スターが2032年までサンティアゴ・ベルナベウに将来を託すことを選んだためだ。この驚きの事実は、クラブのスカッド編成に関する話し合いに光を当てる中で、アルテタの右腕が自ら明かした。
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スペイン人指揮官、マドリードとの話し合いを認める
スペインのラジオ番組『La Tribu』に出演したモリーナは、北ロンドンのクラブとブラジル人FWを結びつける移籍の憶測について、ジャーナリストのパブロ・ビジャから直接質問を受けた。アーセナルのコーチングスタッフがビニシウスについて話し合ったのかと問い詰められると、33歳のアシスタントコーチは率直にこう答えた。「はい、もちろんです。明らかに現実を無視することはできませんが、候補に挙がっていた名前の一つであったことは確かです」
アシスタント、リーダーシップを求めるアルテタを称賛
アーセナルの補強ターゲットが見出しを独占する一方で、この元アトレティコ・マドリーのスタッフは、アルテタが今も築き続けている厳しい環境についても振り返った。指揮官の激しい日々のルーティンに触れたモリーナは、「彼は誰よりも早く来て、最後に帰る。非常に熱量が高く、要求水準がとても高い人物だ」と語った。
さらに、その影響がロンドン・コルニー全体に及んでいることを強調し、こう続けた。「彼の最高の資質は、選手であれスタッフであれ、周囲の人々から最高のものを引き出せることだ。なぜなら最終的に、彼自身が努力、そしてその努力の質における最高の模範だからだ」
- AFP
スペインの強豪、厳しい日程に直面
勝ち点15で4位につけるマドリーは、代表ウィーク明けの10月10日にビジャレアルをホームに迎え、ラ・リーガでの順位浮上を狙う。その後、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは、セリエA首位ローマとのチャンピオンズリーグ大一番に向けてイタリアの首都へ直行する。国内外でのタイトル獲得を目指す中、この厳しい日程をどう乗り切るかは、攻撃面の真価が試されることになる。
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