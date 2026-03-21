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Arsenal final frontier GFXGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

アーセナルのこれまでの勝利はまったく意味をなさない――カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに勝利してこそ、プレミアリーグの勢力図に変化が訪れることになる

アーセナルは日曜日、ウェンブリーで行われるカラバオ・カップ決勝でライバルのマンチェスター・シティと対戦し、6年ぶりのタイトル獲得を目指す。さらに遡れば、ガンナーズが観客の前でタイトルを手にしたのは、アーセン・ベンゲルがまだ監督を務め、ミケル・アルテタがペップ・グアルディオラのアシスタントとして最初のシーズンを終えたばかりの2017年のFAカップ優勝以来のことだ。

21世紀における低迷期と見なされていた数年間で挙げたあの2勝以来、アーセナルは再びイングランドおよびヨーロッパで最も恐れられるチームの一つとしての地位を確立した。アルテタは、ゼロからチームを築き上げるための時間とリソースを与えられ、自らの理想像にかなう強固なチームを作り上げた。

しかし、このチーム――ウナイ・エメリ時代の名残である寄せ集めのようなチームではなく、巨漢のディフェンダーと冷酷な効率性を兼ね備えたこの集団――は、まだ確かな栄光を手にできていない。また、パンデミック以降、プレミアリーグの優勝争いの行方を左右するような、あるいはトロフィー獲得につながるような形でマンチェスター・シティに勝利したこともない。今週の日曜日は、この2つの悪夢を払拭する絶好のチャンスとなるだろう。

  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    散々な結果

    2016年5月から2023年10月にかけて、アーセナルはプレミアリーグでマンチェスター・シティに15試合連続で勝利できず、グアルディオラ率いるチームに13敗を喫した。 この不毛な連敗は、2017年と2020年のFAカップ準決勝での勝利、そして2023年のコミュニティ・シールドでのPK戦勝利によって少なくとも断ち切られたものの、シティがアーセナルを完全に手玉に取っているという感覚は拭えなかった。

    この連敗記録が続いていた期間のほとんどにおいて、この事実はさほど重要視されていなかった。シティとアーセナルが同時にプレミアリーグのタイトルを争うことは、通常なかったからだ。アルテタ率いるチームが予想外の飛躍を遂げた2022-23シーズンになって初めて、この対戦は国内規模で重要な意味を持つようになった。

    エリザベス2世女王陛下の逝去に伴い試合日程が変更されたため、アーセナルは2022-23シーズンの後半にシティと2度対戦することになり、プレッシャーはさらに高まった。ガナーズは両試合とも完敗を喫し、5ポイント差で優勝を逃した。首位に立っていた248日間は、優勝を逃したチームとしては史上最長記録となった。

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    連勝を止める

    2023年10月、シティがエミレーツ・スタジアムを訪れた頃には、アーセナルはすでに手ごわい相手として知られていた。そのため、グアルディオラ率いる選手たちは彼らを敬意を持って接していた。

    2022-23シーズン、アーセナルは「ビッグ6」の全チームを少なくとも1度は破ったが、シティだけは、どんなに頑張っても勝ち抜くことができなかった唯一の相手だった。再び真のライバルとして対峙する決意を、彼らに示すことが不可欠だった。

    2023-24シーズンの初対戦は、慎重な展開で0-0の引き分けに終わるかと思われたが、ガブリエル・マルティネッリが終盤に決勝点を挙げ、その時点でシティに2ポイントの差をつけた。選手たちの肩から重荷が下りた。

    「それが壁だったかどうかは分からないが、我々はそれを乗り越える必要があった」とアルテタ監督はこの勝利の意義について語った。「素晴らしい気分だ。彼らに勝てずにいた年月が長かったことは、誰もが感じ取っていたはずだ。今日、我々は世界最高のチームを打ち負かしたと思う」

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ロドリからのメッセージ

    2023-24シーズンの2度目の対戦は、優勝争いにおいてはるかに大きな意味を持つものとなった。2024年3月末時点でリヴァプールが首位に立っていたが、アーセナルはエティハド・スタジアムでの勝利で首位に浮上する可能性があった。

    今回も激しい一戦となったが、今回はスコアレスドローに終わった。アルテタ監督が必ずしも「バスを停める」戦術をとったわけではないが、チームはここ数年、シティとのアウェイ戦でアーセナルが見せたことのないほど保守的なプレーを見せた。ある意味では理解できるアプローチだったが、シティがわずか1ポイント差で優勝を決めた後、この采配は遅ればせながら批判の対象となった。

    プレミアリーグ4連覇を達成した後、ロドリはアーセナルに対する本音を明かした。「正直なところ、ここにあると思う」と彼は頭を指さした。「メンタリティのことだ。アーセナルも優勝に値するし、信じられないようなシーズンを送った。だが、違いはここ（彼らの頭の中）にあったと思う。

    「彼らがここ、エティハドに来て対戦した時、彼らを見てこう思ったんだ。『ああ、こいつら、俺たちを倒そうとはしていない。引き分けを狙っているだけだ』と。そのメンタリティ、僕たちなら同じようにはやらないと思う。そして僕たちは彼らを追い抜いた。結局のところ、もし僕たちに1ポイントでも与えてくれれば、どんなに厳しい状況でも最後の7、8試合は勝ち抜くんだ。 だから、結局はメンタリティの問題だと思う。」

    優勝が決まってからでなければ、ロドリがこう公言するのは非常に簡単なことだった。シティは、最終節を控えた時点で1ポイントのリードを握っていたものの、その前節でトッテナム・ホットスパーに辛勝したことで、そのリードを危うく手放すところだったことは記憶に新しい。とはいえ、歴史は勝者によって書かれるものであり、アーセナルにはまだ自分たちで物語を決定づけるチャンスが訪れていない。

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ライバル関係を煽る

    2024-25シーズン、アーセナルとシティのライバル関係は、結局どちらのチームも優勝争いに加わることさえなかったにもかかわらず、憎しみの度合いが新たな段階へと達した。2024年9月にエティハド・スタジアムで行われた両チームの対戦は、歴史に残る一戦となった。アウェイのアーセナルが2-1と逆転してリードしていたが、ハーフタイム直前にレアンドロ・トロサールが物議を醸す退場処分を受けたことで、試合の流れは劇的に変わった。 アルテタ率いるチームは粘り強く戦い、2015年以来となるシティの本拠地での初勝利を手にしそうな展開だったが、98分にジョン・ストーンズがゴールを押し込み同点に追いついた。

    試合中、アーリング・ハーランドはガブリエル・マガリャエスと度々激しくぶつかり合い、さらにこのノルウェー人ストライカーは、デビュー戦を迎えたマイルズ・ルイス＝スケリーに対し、ピッチに立つ前から「あの子は誰だ？」と挑発した。そして試合後、ハーランドはアルテタ監督に対し「謙虚であれ」と忠告した。

    エミレーツにエティハド出身の選手たちが多数移籍しているにもかかわらず、アーセナルは以前からシティを特に好んではいなかったが、この一件でその憎悪は新たな段階へと達したようだ。そのシーズン後半、シティは5-1で完敗を喫した。現在はレギュラーのルイス＝スケリーはゴールを決め、ハーランドの「禅」のセレブレーションを真似てみせた。スタンドからは歓喜に沸くサポーターたちが「アーリング・ハーランド、謙虚でいろよ、このクソ野郎」とチャントを上げた。

    グアルディオラ率いるシティを5-1で破ったことは、軽く流したり歴史から消し去ったりできるようなことではない。むしろ、アーセナルに残っていたわずかな恐怖心を根絶したのかもしれない。しかし、もし日曜の夜にアルテタ率いるチームがカラバオ・カップを掲げることができなければ、人々は彼らが本当にその壁を乗り越えたのかどうかを再び疑問視することになるだろう。

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    その場にふさわしい振る舞い

    アーセナルは現在、シティとの直近6試合で無敗を維持しており、それ以前の15試合勝ちなしという記録とは雲泥の差だ。9月の1-1の引き分けに終わった試合で、グアルディオラ監督が11人を守備に回したことは、アーセナルへの敬意の表れだった。ガンナーズはもはやプレミアリーグの「ビッグ6」におけるお飾りチームではなく、王座に就くのを待つ強豪チームへと変貌を遂げた。

    とはいえ、「待っている」というのは正確ではない。アーセナルは、このカップ決勝を皮切りに、自ら進んで出て行き、自分たちのものを勝ち取らなければならない。トロフィーが手渡されるわけではなく、一発勝負の試合で勝つか負けるかだけなのだ。

    カップ戦の決勝で冷静さを保つには、その場の雰囲気に流されず、試合そのものに集中すべきだという考えが時折ある。しかしアーセナルの場合、その逆が当てはまるかもしれない。この選手たちはこれまで一緒にカップ戦の決勝を戦ったことがなく、他の試合と同じように扱うべきだという考えは、グアルディオラ率いるシティを過小評価する結果を招きかねない。カタルーニャ出身のこの監督は、イングランドでの在任中に国内タイトルを6つ獲得しているのだから。

    アーセナルは、自分たちにはさらに高いレベルがあり、もう一段階ギアを上げられることを世界に示さなければならない。彼らの緻密でセットプレーを軸としたスタイルは、ノックアウト方式の試合には確かに適している。しかし、単なる一日の勝利以上のものが懸かっているこの一戦で、それだけでシティを打ち負かすことができるだろうか？

  • Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    4つの声明

    シーズン終盤のこの段階で、なお4つの大会に残っているチームは、必ず「4冠」の話題で持ちきりになる。これはイングランドサッカー界において、いまだ前例のない偉業だ。3冠でさえ、達成されたのはわずか3回のみである。シティ（2023年）とマンチェスター・ユナイテッド（1999年）はともにプレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグを制覇したが、国内3冠を達成したのはグアルディオラ率いるチームだけである （2019年）。

    アーセナルはこれまで4つのタイトルを同時に制覇したことはないものの、ブックメーカーや統計の専門家から、現在争っている4つのタイトルすべてを制する最有力候補と見なされている。アルテタ監督は、チームが置かれている状況を十分に認識している。 「優勝経験がないままこの立場に立つと、それは単なる目標というより、むしろ必然的なものとなり、より強い原動力となる。それは我々の中にあり、長い間達成しようとしてきたことだ」と、彼は試合前の記者会見で語った。

    「日曜日にその瞬間を味わおう。あのスタジアムが満員だった時に、私はそれを成し遂げた。それは選手としての私の最高の思い出の一つだ」

    アーセナルは国内最強のチームだ。現時点でそれを疑う者はいないし、ウェンブリーで勝利さえすれば、今後長い間、その地位は揺るがないだろう。彼らに必要なのは、この最後の心理的ハードルを完全に乗り越えることだけだ。

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