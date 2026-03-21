アーセナルのこれまでの勝利はまったく意味をなさない――カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに勝利してこそ、プレミアリーグの勢力図に変化が訪れることになる

2023-24シーズンの2度目の対戦は、優勝争いにおいてはるかに大きな意味を持つものとなった。2024年3月末時点でリヴァプールが首位に立っていたが、アーセナルはエティハド・スタジアムでの勝利で首位に浮上する可能性があった。

今回も激しい一戦となったが、今回はスコアレスドローに終わった。アルテタ監督が必ずしも「バスを停める」戦術をとったわけではないが、チームはここ数年、シティとのアウェイ戦でアーセナルが見せたことのないほど保守的なプレーを見せた。ある意味では理解できるアプローチだったが、シティがわずか1ポイント差で優勝を決めた後、この采配は遅ればせながら批判の対象となった。

プレミアリーグ4連覇を達成した後、ロドリはアーセナルに対する本音を明かした。「正直なところ、ここにあると思う」と彼は頭を指さした。「メンタリティのことだ。アーセナルも優勝に値するし、信じられないようなシーズンを送った。だが、違いはここ（彼らの頭の中）にあったと思う。

「彼らがここ、エティハドに来て対戦した時、彼らを見てこう思ったんだ。『ああ、こいつら、俺たちを倒そうとはしていない。引き分けを狙っているだけだ』と。そのメンタリティ、僕たちなら同じようにはやらないと思う。そして僕たちは彼らを追い抜いた。結局のところ、もし僕たちに1ポイントでも与えてくれれば、どんなに厳しい状況でも最後の7、8試合は勝ち抜くんだ。 だから、結局はメンタリティの問題だと思う。」

優勝が決まってからでなければ、ロドリがこう公言するのは非常に簡単なことだった。シティは、最終節を控えた時点で1ポイントのリードを握っていたものの、その前節でトッテナム・ホットスパーに辛勝したことで、そのリードを危うく手放すところだったことは記憶に新しい。とはいえ、歴史は勝者によって書かれるものであり、アーセナルにはまだ自分たちで物語を決定づけるチャンスが訪れていない。