アーセナルに追い風？ ペップ・グアルディオラ監督、マンチェスター・シティがアーリング・ハーランドのコンディションを懸念と明かす

ハーランドは直近2試合でいずれも得点を挙げており、先週のリバプール戦ではアウェーでの決勝点を記録したが、フルハム戦では後半開始後にピッチに戻らなかった。グアルディオラ監督は後日、この判断は予防措置だったと説明。フォワードが前半中に不快感を訴えたためだという。

土曜日のFAカップ勝利を前にした会見で、シティ監督はこの状況が未解決であることを認めた。

「アーリングは100％の状態ではない」とグアルディオラ監督は記者団に語った。

「医師によれば深刻な問題ではない。しかし試合前と試合中に不調を感じたため、後半は出場させなかった」

「今後の経過を見守る」