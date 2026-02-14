Goal.com
Erling-Haaland-1200Getty Images

アーセナルに追い風？ ペップ・グアルディオラ監督、マンチェスター・シティがアーリング・ハーランドのコンディションを懸念と明かす

マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、FAカップのサルフォード戦で勝利した後、エルリング・ハーランドが完全なコンディションではないことを認め、このストライカーの長期的な出場可能性への懸念を示した。ノルウェー人選手はフラム戦で打撲を負い、ハーフタイムに交代させられており、現在は毎日コンディションが評価されている。これはプレミアリーグ優勝争いにおいてアーセナルにとって潜在的な追い風となる可能性がある。

  • ハーランドのコンディションに疑問の声

    ハーランドは直近2試合でいずれも得点を挙げており、先週のリバプール戦ではアウェーでの決勝点を記録したが、フルハム戦では後半開始後にピッチに戻らなかった。グアルディオラ監督は後日、この判断は予防措置だったと説明。フォワードが前半中に不快感を訴えたためだという。

    土曜日のFAカップ勝利を前にした会見で、シティ監督はこの状況が未解決であることを認めた。

    「アーリングは100％の状態ではない」とグアルディオラ監督は記者団に語った。

    「医師によれば深刻な問題ではない。しかし試合前と試合中に不調を感じたため、後半は出場させなかった」

    「今後の経過を見守る」

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    訓練欠席が懸念材料となっている

    グアルディオラ監督は問題の深刻さを軽視しようとしたものの、金曜日に公開されたマンチェスター・シティのトレーニング画像では憶測を鎮めるには至らなかった。ハーランドは練習に参加している様子が写っておらず、複数の主力選手が姿を見せていた。

    確認されたのは復帰したジョン・ストーンズとロドリ、そして最近攻撃陣に加わった選手たちだ。ノルウェー人選手の不在により、特に今後の対戦相手のレベルと試合日程を考慮すると、グアルディオラが慎重な選択をする可能性が高まった。

    シティは次節プレミアリーグでニューカッスルと対戦するが、この一戦はリーグ2の相手とのカップ戦よりも、優勝争いにおいてはるかに重要な意味を持つ可能性がある。

  • アーセナルが状況を注視している

    ハーランドが戦線離脱する期間は、いかなるものであれアーセナルが注視するのは必然だ。このストライカーはシティの優勝争いにおいて依然として重要な存在であり、彼の得点がここ数シーズンの接戦を制する決め手となってきた。

    ノルウェー人選手は今シーズンも高い得点率を維持し、ゴールデンブーツ争いの首位を走っている。短期間の離脱がシティのシーズンを台無しにする可能性は低いものの、アーセナルとの優勝争いには大きな影響を与えるかもしれない。

  • Erling HaalandGetty Images

    次に何が来る？

    ハーランドはサルフォード戦での勝利に向け休養した。シティは幸いにも依然として豊富な攻撃オプションを有しており、ローテーションが可能だった。

