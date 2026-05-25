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アーセナルに朗報か？ チャンピオンズリーグ決勝を控え、負傷が懸念されるウスマン・デンベレとアシュラフ・ハキミがPSGの練習試合を欠場。
ルイス・エンリケの怪我への懸念が高まっている
チャンピオンズリーグ決勝で土曜にアーセナルと戦うこのフランスクラブは、主力2人のコンディションを懸念している。
リーグ・アン連覇中のパリのチームは、ブダペストのプスカシュ・アリーナで欧州王座の防衛を狙うが、メンバー構成に不安が残る。
ミケル・アルテタ率いるアーセナルは22年ぶりのプレミア制覇で勢いに乗る。一方PSGは、ハンガリーでの大一番にフルメンバーを揃えられないかもしれない。
- AFP
ハキミの出場は依然として不透明だ
『レキップ』紙によると、スターDFハキミは決勝の先発に間に合わない見込みだ。右サイドバックとして攻撃でも存在感を示すモロッコ代表の欠場は、エンリケ監督の戦術に大きな影響を与える。
ハキミは約1ヶ月前、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のバイエルン・ミュンヘン戦で太ももを負傷し、いまだ戦列に復帰していない。水曜日までフルトレーニングへの参加が見込めず、チームがブダペストへ移動するまでにコンディションを証明できるのはわずか3日だ。
デンベレ、重要な調整試合を欠場
パリ・サンジェルマン（PSG）のコンディション不安は守備陣だけではない。PSGは試合感覚を維持するため、前半・後半各20分のチーム内親善試合を実施したが、ウスマン・デンベレが欠場した。このウイングは、先日のパリFC戦（国内リーグ）で前半に交代して以来、軽傷に悩まされている。
ファンは不安を強めているが、本人は軽傷と主張し決勝先発に自信を示す。それでも医療スタッフは慎重で、土曜の試合まで時間がない。
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アルテタとアーセナルが戦術で優位に立った
ハキミとデンベレが欠場すれば、試合の流れは大きく変わる。アーセナルは、PSGのスピードと連携が低下する隙を突くつもりだ。火曜のパリでの練習に注目が集まる。
週末の試合後、チームが初めて高強度の環境で力を試す場となる。エンリケ監督にとっては、新たにイングランド王者となったチームとの歴史的な一戦で2人が戦力になるかどうかを判断する決定的な試金石だ。