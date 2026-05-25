チャンピオンズリーグ決勝で土曜にアーセナルと戦うこのフランスクラブは、主力2人のコンディションを懸念している。

リーグ・アン連覇中のパリのチームは、ブダペストのプスカシュ・アリーナで欧州王座の防衛を狙うが、メンバー構成に不安が残る。

ミケル・アルテタ率いるアーセナルは22年ぶりのプレミア制覇で勢いに乗る。一方PSGは、ハンガリーでの大一番にフルメンバーを揃えられないかもしれない。