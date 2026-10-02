AFP
翻訳者：
アーセナルに新たな負傷の頭痛の種、監督の交代指示を無視したクリストス・ツォリスがギリシャ代表で足を引きずってピッチを後にする
ネーションズリーグ早期敗退
ツォリスは木曜夜、テッサロニキで行われたオランダとのUEFAネーションズリーグで、ギリシャが2-2で引き分けた一戦に先発したものの、わずか18分でピッチを後にした。アタッカーは足を押さえて倒れ込み、その場で直ちにメディカルスタッフの対応を受けた。明らかに動揺した様子で、シャツで顔を覆っていた。
それでも、懸念を抱かせる当初の兆候とは裏腹に、このアーセナル所属選手はフィジオの治療後、比較的自由に動けているように見えた。問題は軽微だと考えていたのか、このウインガーはプレー続行を強く望んでいるようで、代表監督との間で奇妙なにらみ合いのような状況となった。
- DeFodi Images
ヨバノビッチ、交代を巡る対立の詳細を明かす
ギリシャ代表のイバン・ヨバノビッチ監督は、予防措置として直ちに選手を下げようとしたものの、その指示が拒否されたことを明かした。『Sport24』の取材に対し、指揮官はタッチライン際での異例のやり取りについて詳細を語った。
「どう対処すればいいのか、あなたが教えてほしい」とヨバノビッチ監督は説明した。「私は彼の監督で、下がれと言ったのに、彼は『下がらない』と言った。あれは近くにいた人たちを含め、誰もが見た場面だったと思う。私は彼に下がるよう伝えた。何かを感じていなければ、彼があんなことをするはずがないと思ったからだ」
指揮官は、予選ではない試合で最優先すべきはそのアタッカーの健康を守ることだったと強調し、自身の判断はあくまで専門家の助言に基づくものだったと述べた。
「交代や選手の負傷が疑われる場面に関する監督の判断は、メディカルの見解なしに下されるものではない。私たちにはドクターがいるし、しかも非常に優秀だ」とヨバノビッチ監督は付け加えた。「だからこそ、ドクターが、それを彼とクリストスの理解するところでは、選手がプレーを続けるべきものではないと判断したのであれば、
「もちろん、まず監督として私がその選手を交代させる決断をしなければならない。なぜなら筋肉の問題だったからだ。筋肉の問題であれば、ドクターたちとともに、私がその場で得た情報を踏まえ、すぐに下げるよう求めたことがその理由だった」
アーセナルで高まるコンディション面の懸念
ツォリスは最終的に折れ、いったん自陣に下がってCKを守った後、ようやくベンチへ向かった。ヨヴァノヴィッチは問題の深刻さについてなお楽観的で、「今日どの程度のダメージがあったのかは分からないが、単なるけいれんのような一時的なものであってほしい」と語っている。
この出来事により、アルテタ率いるチームにとってフラストレーションのたまる代表ウィークはさらに厳しいものとなった。カイ・ハフェルツもオランダ戦で打撲を負っており、北ロンドンのメディカル部門の負担は増している。
一方、クラブ主将のマルティン・ウーデゴールはポルトガルとの一戦で、ベルナルド・シウヴァからの激しいチャレンジを受けた。ただ、アーセナルにとって幸いだったのは、このノルウェー代表プレーメーカーがそのタックルの影響を振り払い、木曜夜のノルウェー戦に出場可能と判断されたことだ。
- Getty Images Sport
アルテタを待つ神経質な時間
ツォリスは、今週末に行われるギリシャ代表のドイツ代表とのネーションズリーグを欠場する見込みだ。このウインガーは、筋肉の損傷の程度を完全に見極めるため、さらなる検査を受ける可能性が高い。
アーセナルは、国内リーグ再開に向けて好材料となる知らせを期待している。過密日程が迫るなか、アルテタ監督にとって、主力を長期間にわたって治療室に失う余裕はない。
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