ギリシャ代表のイバン・ヨバノビッチ監督は、予防措置として直ちに選手を下げようとしたものの、その指示が拒否されたことを明かした。『Sport24』の取材に対し、指揮官はタッチライン際での異例のやり取りについて詳細を語った。

「どう対処すればいいのか、あなたが教えてほしい」とヨバノビッチ監督は説明した。「私は彼の監督で、下がれと言ったのに、彼は『下がらない』と言った。あれは近くにいた人たちを含め、誰もが見た場面だったと思う。私は彼に下がるよう伝えた。何かを感じていなければ、彼があんなことをするはずがないと思ったからだ」

指揮官は、予選ではない試合で最優先すべきはそのアタッカーの健康を守ることだったと強調し、自身の判断はあくまで専門家の助言に基づくものだったと述べた。

「交代や選手の負傷が疑われる場面に関する監督の判断は、メディカルの見解なしに下されるものではない。私たちにはドクターがいるし、しかも非常に優秀だ」とヨバノビッチ監督は付け加えた。「だからこそ、ドクターが、それを彼とクリストスの理解するところでは、選手がプレーを続けるべきものではないと判断したのであれば、

「もちろん、まず監督として私がその選手を交代させる決断をしなければならない。なぜなら筋肉の問題だったからだ。筋肉の問題であれば、ドクターたちとともに、私がその場で得た情報を踏まえ、すぐに下げるよう求めたことがその理由だった」



