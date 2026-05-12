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アーセナルに大きな打撃！ベン・ホワイトが負傷でチャンピオンズリーグ決勝を欠場、イングランド代表としてのワールドカップ出場も危ぶまれる。
アルテタ監督、選手起用で苦境に
『SunSport』によると、ホワイトは内側側副靭帯（MCL）の負傷が疑われ、チャンピオンズリーグ決勝への出場が絶望的となった。 28歳のホワイトは、日曜日のウェストハム戦前半でクリセンシオ・サマービルと接触し、膝サポーターを着けてロンドン・スタジアムを後にした。この欠場により、ミケル・アルテタ監督はブダペストの決勝でベテラン右SBを起用できない可能性がある。3月中旬から足首を怪我しているユリエン・ティンバーも依然として離脱中だ。
- AFP
アルテタの戦術的ジレンマ
クラブが最終検査結果を待つ間、ホワイトの多才さを失ったアーセナルは、シーズン終盤に向けて緊急策を検討している。アルテタ監督は日曜の試合でデクラン・ライスを短時間サイドバックで起用したが、この穴を埋める最も自然な選択肢は、今夏加入したクリスティアン・モスケラだ。 今季30試合に出場し2冠を目指すチームで存在感を示していたホワイトにとって、今回のけがは大きな損失だ。
トゥヘル監督のワールドカップの悩み
ホワイトの負傷は国内だけでなく、イングランド代表としての将来も危うくしている。 2022年W杯での突然の離脱後、彼は3月のウルグアイ戦でトゥヘル監督の下、得点して復帰。日本戦にも出場した。2026年W杯初戦のクロアチア戦（6月17日・AT&Tスタジアム）を控え、トゥヘル監督は最も調子の良いDFの一人を欠く可能性が出てきた。
- AFP
フィットネスへの挑戦
イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同居するグループLに入った。しかしリハビリを始めたばかりのホワイトは、アメリカ遠征への出場が危ぶまれる。 アーセナルは5月30日、ブダペストでPSGと対戦する。右SBの代役が機能しなければ、チャンピオンズリーグ初制覇の夢は危うい。