クラブが最終検査結果を待つ間、ホワイトの多才さを失ったアーセナルは、シーズン終盤に向けて緊急策を検討している。アルテタ監督は日曜の試合でデクラン・ライスを短時間サイドバックで起用したが、この穴を埋める最も自然な選択肢は、今夏加入したクリスティアン・モスケラだ。 今季30試合に出場し2冠を目指すチームで存在感を示していたホワイトにとって、今回のけがは大きな損失だ。