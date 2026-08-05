アーセナルはすでに強力なスカッドを擁しているが、リンパルは、ワールドクラスの3人を加えれば“止められない力”へと高められると考えている。移籍市場が閉まる前に、北ロンドンのクラブは野心的な補強に動くべきだと訴えた。 ブルーノ・ギマランイス、フリアン・アルバレス、ビニシウス・ジュニオールの加入の可能性について語る中で、リンパルはアルテタ体制の下で国内外の長期的成功へ向けた自身の構想を明かした。

「アーセナルのようなクラブには常に良い選手が必要だが、ブルーノ・ギマランイス、フリアン・アルバレス、ビニシウスJrを連れてくることだ」と彼は説明した。「さらにクリストス・ツォリスという選手もいて、すでにワールドクラスに見える。こうした選手たちがいれば、アーセナルは今後3年間、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを支配できる。

「ツォリスがそれほど多くプレーすることにはならないと思うし、それは残念だろう。だがアーセナルは獲得できる限りの良い選手を買う必要がある。夏前なら、スカッドを刷新し、上位にとどまるために2、3人が必要だと言っていただろう。すでに成立した補強を踏まえれば、ミケル・アルテタがすべてを仕切ることになる。

「右サイドにはノニ・マドゥエケとブカヨ・サカがいる。前線にはすでにビクトル・ギョケレシュとカイ・ハフェルツがいる。だが、もしカイ・ハフェルツが再び負傷したらどうなる？ ビクトル・ギョケレシュは昨季、好不調の波があったのを見た。ブカヨ・サカも、まだ本来の力を完全には出し切れていない。

「もしアーセナルが、クリストス・ツォリスに加えてビニシウス、ブルーノ・ギマランイス、フリアン・アルバレスを獲得すれば、そうした選手たちは長期的に抱えておくべき存在であり、ミケル・アルテタは望むどんな組み合わせでも選べる立場となって、アーセナルはまるでドリームチームのように見え始める」