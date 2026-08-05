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「アーセナルには非常に大きなチャンスがある！」 元ガナーズのアンデルス・リンパル氏、ペップ・グアルディオラ退任後にミケル・アルテタ監督がプレミアリーグを支配すると予想
アーセナル、再びタイトル獲得へ支持集める
リンパルは、アルテタ体制のアーセナルが再びプレミアリーグ制覇の本命になるべきだと考えている。各方面から強力なライバルがいる中でも、今季の優勝争いをアーセナルがリードすると予想した。リンパルはアーセナルの最も近い挑戦者としてマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドを挙げる一方、シャビ・アロンソの下で補強を進めたチェルシーも優勝争いに加わる可能性があると警戒した。さらに今季のトップ6は、トッテナムに加え、ブライトンかリヴァプールのどちらかが入るはずだと付け加えた。
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グアルディオラ退任で全てが変わる
リンパルは、プレミアリーグで最も成功を収めた2人の指揮官であるグアルディオラとユルゲン・クロップが、もはや指揮を執っていないため、アーセナルはより有利な立場にあると考えている。
「移籍市場が閉まる前に何が起こるか次第で、すべてが変わる可能性はある。だが、今季のチェルシーは上位争いに加わってくると思う」と、リンパルは『SveaCasino』に語った。 「シャビ・アロンソの下で本当に良いチームになれる選手たちを補強したが、タイトル争いはアーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドの間になると思う。どのチームも本当に強いはずだ。トップ6の残りはチェルシー、トッテナム・ホットスパー、そしておそらくブライトンかリヴァプールになるだろう。
「ペップ・グアルディオラとユルゲン・クロップがもはやリーグにいない以上、アーセナルにとってそれ以上の脅威は見当たらない。だから、プレミアリーグを再び制する絶好のチャンスがあるし、1試合ずつ賢く戦いながらタイトル防衛を確実にしていけるはずだ」
完全支配へ向けた3人の目玉補強
アーセナルはすでに強力なスカッドを擁しているが、リンパルは、ワールドクラスの3人を加えれば“止められない力”へと高められると考えている。移籍市場が閉まる前に、北ロンドンのクラブは野心的な補強に動くべきだと訴えた。 ブルーノ・ギマランイス、フリアン・アルバレス、ビニシウス・ジュニオールの加入の可能性について語る中で、リンパルはアルテタ体制の下で国内外の長期的成功へ向けた自身の構想を明かした。
「アーセナルのようなクラブには常に良い選手が必要だが、ブルーノ・ギマランイス、フリアン・アルバレス、ビニシウスJrを連れてくることだ」と彼は説明した。「さらにクリストス・ツォリスという選手もいて、すでにワールドクラスに見える。こうした選手たちがいれば、アーセナルは今後3年間、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを支配できる。
「ツォリスがそれほど多くプレーすることにはならないと思うし、それは残念だろう。だがアーセナルは獲得できる限りの良い選手を買う必要がある。夏前なら、スカッドを刷新し、上位にとどまるために2、3人が必要だと言っていただろう。すでに成立した補強を踏まえれば、ミケル・アルテタがすべてを仕切ることになる。
「右サイドにはノニ・マドゥエケとブカヨ・サカがいる。前線にはすでにビクトル・ギョケレシュとカイ・ハフェルツがいる。だが、もしカイ・ハフェルツが再び負傷したらどうなる？ ビクトル・ギョケレシュは昨季、好不調の波があったのを見た。ブカヨ・サカも、まだ本来の力を完全には出し切れていない。
「もしアーセナルが、クリストス・ツォリスに加えてビニシウス、ブルーノ・ギマランイス、フリアン・アルバレスを獲得すれば、そうした選手たちは長期的に抱えておくべき存在であり、ミケル・アルテタは望むどんな組み合わせでも選べる立場となって、アーセナルはまるでドリームチームのように見え始める」
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アーセナル、コミュニティ・シールド決戦へ準備整う
アルテタ監督率いるチームは次に、8月5日水曜日にダブリンでレアル・ベティスと対戦し、その後、8月9日日曜日にはエミレーツ・カップでボルシア・ドルトムントをホームに迎える。親善試合は8月12日水曜日のコモ戦で締めくくる。アーセナルはその後、公式タイトル獲得へと完全に照準を切り替える。8月16日日曜日には、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムでマンチェスター・シティとコミュニティ・シールドを戦う。
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