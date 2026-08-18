「アーセナルには可能性がある」　マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーがプレミアリーグ優勝争いについて大胆予想

『Stick to United』のポッドキャストで語ったルーニーは、アーセナルの優勝争いにおける潜在的なライバルを巡る不確実性を強調した。複数のビッグクラブが現在、大きな移行期にあると指摘している。

「アーセナルとマンチェスター・シティを見ると、チェルシーは今季かなり良くなるだろうし、トッテナムも良くなる。そこにリヴァプールもいる。だから厳しくなるはずだ」とルーニーは説明した。

「アーセナルには独走する可能性があるが、その後ろでは多くの変化が見られるかもしれない。マンチェスター・シティがペップ・グアルディオラ抜きでどうなるのか、リヴァプールがどうやっていくのかは分からない。ただ、彼らはより良くなると思うし、チェルシーも、そしてトッテナムも間違いなく良くなると思う。

「だから今季はもっと難しくなると思うし、ユナイテッドはトップ4圏内にとどまり、競争力を維持しなければならない。優勝候補はアーセナルだと思うが、ユナイテッドはマンチェスター・シティをかわして2位に入り、再び土台を築き、来季にはタイトル争いに加われるだろうか？」