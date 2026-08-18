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「アーセナルには可能性がある」 マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーがプレミアリーグ優勝争いについて大胆予想
アーセナル、リーグ優勝に太鼓判
ルーニーは、アーセナルが今季のプレミアリーグ王座を守ることに成功すると支持した。リーグ優勝5回を誇る同氏は、ミケル・アルテタ監督率いるチームが明確な本命であり、タイトル争いを「独走する」可能性すらあるとみている。アーセナルは昨季、22年ぶりにイングランド王者となり、今季もそのタイトルを維持するうえで極めて有利な立場にあるように見える。
その王座防衛は、金曜夜に昇格組コヴェントリー・シティとの一戦で始まる。アーセナルはすでに、コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティを破り、今季最初のタイトルを手にしている。アルテタ監督のチームはその試合を支配し、新シーズンを前にメッセージ性の強い勝利で大きな存在感を示した。
- (C)Getty Images
ライバル勢は監督交代に直面する
『Stick to United』のポッドキャストで語ったルーニーは、アーセナルの優勝争いにおける潜在的なライバルを巡る不確実性を強調した。複数のビッグクラブが現在、大きな移行期にあると指摘している。
「アーセナルとマンチェスター・シティを見ると、チェルシーは今季かなり良くなるだろうし、トッテナムも良くなる。そこにリヴァプールもいる。だから厳しくなるはずだ」とルーニーは説明した。
「アーセナルには独走する可能性があるが、その後ろでは多くの変化が見られるかもしれない。マンチェスター・シティがペップ・グアルディオラ抜きでどうなるのか、リヴァプールがどうやっていくのかは分からない。ただ、彼らはより良くなると思うし、チェルシーも、そしてトッテナムも間違いなく良くなると思う。
「だから今季はもっと難しくなると思うし、ユナイテッドはトップ4圏内にとどまり、競争力を維持しなければならない。優勝候補はアーセナルだと思うが、ユナイテッドはマンチェスター・シティをかわして2位に入り、再び土台を築き、来季にはタイトル争いに加われるだろうか？」
ユナイテッド、トップ4の安定確保を目指す
ユナイテッドの見通しについて問われたルーニーは、4位フィニッシュを予想した。マンチェスター・ユナイテッドを再びチャンピオンズリーグに導いたキャリック監督を称賛する一方で、その水準を維持するのは難しいとも警鐘を鳴らした。
「私はトップ4なら受け入れる。おそらく4位だと思うし、まだあと2、3人の選手を補強する必要があると思う」とルーニーは述べた。「マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグに戻すという素晴らしい仕事をした。だから今はクラブがそこにとどまらなければならない。
「彼らが今年プレミアリーグで優勝すると思うのは非現実的だ。私はそうは思わない。今の時期は、アーセナルに十分近い位置を保つうえでユナイテッドにとって非常に重要だ。アーセナルは王者であり、補強した選手たちによって今季はさらに良くなると思う」
将来の成功に向けた土台作り
アルテタ監督率いるチームは、この夏にブルーノ・ギマランイスとクリストス・ツォリスを獲得し、さらなる補強を進めている。北ロンドンのクラブはまた、移籍市場が正式に閉幕する前に、新たなセンターバックともう1人のストライカーの獲得も積極的に目指している。
一方、マンチェスター・ユナイテッドは中盤強化のためにユリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスを獲得。さらに、ニューカッスルの主力ルイス・ホールを含む数人の選手とも関連づけられている。
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