アーセナルは、バルコラを巡る交渉から手を引いたのかもしれない。PSGに所属する別の欧州王者に1億2300万ポンド（1億6400万ドル）の値札が付いていると知ったためだ。アーセナルは最近、財布のひもをやや緩めているが、従来、一人の大型補強に予算をつぎ込むことは好まない。

そう考えると、クヴァラツヘリアは、移籍市場での獲得費用を考えれば、アルテタらが獲得を夢見るだけの選手に終わるのだろうか。この問いに対し、1997年から2002年にかけてアーセナルで169試合に出場し、プレミアリーグを2度制したグリマンディは、こう答えた。「彼らが獲得に動くとは思わない」

「パリでプレーする選手を獲得するのは、今では難しい。選手は高額な給料を受け取っているし、クラブもお金に困っていない。何か問題でも起きない限り、彼らの主力選手を獲得して別のチームに連れてくるのは、かなり難しい」

「バルコラは今季、先発メンバーに入る予定ではなかった。だから、本人が退団を望めば移籍できる余地を残していた。でも、クヴァラツヘリアは手放さない。春には、より重要な選手の一人になると分かっているからだ」