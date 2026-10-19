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アーセナルにとって「夢の補強」フヴィチャ・クヴァラツヘリアが手の届かない存在である理由とは？ 元アーセナルのスターが「特別な」PSGウインガーの移籍金について本音を明かす
アーセナルにヴィニ・ジュニオールとバルコラの獲得説が浮上していた
昨季、2003-04シーズンの伝説的な「インビンシブルズ」以来初となるプレミアリーグ優勝の栄光を味わった北ロンドンの強豪は、スター選手がそろうチームの中で、補強できるポジションを見極め始めた。
エズリ・コンサやブルーノ・ギマランイスを獲得し、ミケル・アルテタ監督の守備陣と中盤の層を厚くした。また、レアンドロ・トロサールとガブリエウ・マルティネッリが退団する中、豊富な運動量を誇るギリシャ人FWクリストス・ツォリスも獲得した。
アーセナルはブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールの獲得が強く噂されたものの、同選手はレアル・マドリーと新契約を結んだ。また、ブラッドリー・バルコラの北ロンドン移籍も取り沙汰されたが、最終的にリヴァプールへ移籍した。
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クヴァラツヘリアはアーセナルにとって夢のような存在となるか？
クヴァラツヘリアをアーセナルの攻撃の左サイドに起用する際の最優先候補かと問われ、アーセナルの元スター、グリマンディは、スワイパー・カジノ・カナダとの提携による取材でGOALにこう語った。「彼は特別な選手だ。大一番ではいつも良いプレーをする。昨季も大会が終盤に近づくたびに、どんどん良くなっていった。
「献身性が素晴らしい。走るし、守備もする。そして、アタッキングサードでボールを持てば非常に効果的だ。私にとって、彼は特別な選手だ。
「試合を選んでいるようにも見える。今季ここまで、あまり多くの試合には出場していないからだ。ただ、春に向けて準備を整えたいと思っていて、それを目標にしている。大一番がやって来ると分かっているんだ。
「彼は欧州のどのチームでもプレーできる。もちろんアーセナルでもプレーできる。私にとって、彼はそのポジションで最高の選手の一人だ」
PSGのスーパースターがアーセナルに加入する可能性が低い理由
アーセナルは、バルコラを巡る交渉から手を引いたのかもしれない。PSGに所属する別の欧州王者に1億2300万ポンド（1億6400万ドル）の値札が付いていると知ったためだ。アーセナルは最近、財布のひもをやや緩めているが、従来、一人の大型補強に予算をつぎ込むことは好まない。
そう考えると、クヴァラツヘリアは、移籍市場での獲得費用を考えれば、アルテタらが獲得を夢見るだけの選手に終わるのだろうか。この問いに対し、1997年から2002年にかけてアーセナルで169試合に出場し、プレミアリーグを2度制したグリマンディは、こう答えた。「彼らが獲得に動くとは思わない」
「パリでプレーする選手を獲得するのは、今では難しい。選手は高額な給料を受け取っているし、クラブもお金に困っていない。何か問題でも起きない限り、彼らの主力選手を獲得して別のチームに連れてくるのは、かなり難しい」
「バルコラは今季、先発メンバーに入る予定ではなかった。だから、本人が退団を望めば移籍できる余地を残していた。でも、クヴァラツヘリアは手放さない。春には、より重要な選手の一人になると分かっているからだ」
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アーセナルの2026-27シーズン試合日程：次戦はバイエルンとのアウェー戦
現在、ツォリスが筋肉の負傷を抱えているため、アーセナルは再び起用法に工夫を迫られている。直近のプレミアリーグ、ノッティンガム・フォレスト戦ではエベレチ・エゼが左サイドで先発したが、ハーフタイムに投入されたノニ・マドゥエケが決勝点を挙げた。
アルテタ監督は、週半ばのチャンピオンズリーグに向けて別の策を練る必要がある。水曜日にはハリー・ケイン擁するバイエルン・ミュンヘンとの厳しい一戦が待ち受けている。アーセナルとしては、アリアンツ・アレーナへの遠征にクヴァラツヘリアのようなウイングがいれば心強いところだが、その日が訪れることはないかもしれない。
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