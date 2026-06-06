今夏、アトレティコのFWアルバレスに具体的なオファーを出せるのはアーセナルだけだ。 しかしSERデポルティーボスのペドロ・フラナによると、この26歳FWはロンドンでの生活に強い抵抗感があり、エミレーツ・スタジアムへの移籍は考えていないという。バルセロナは金銭面で難航しており、W杯優勝経験のある彼は退団を急がず、シメオネ監督の下に残りたいようだ。