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アーセナルにとって大きな移籍の痛手だ。ジュリアン・アルバレスが「ロンドンには行きたくない」と移籍を拒否する見込み。
アーセナル、ライフスタイルの選択が足を引っ張る
今夏、アトレティコのFWアルバレスに具体的なオファーを出せるのはアーセナルだけだ。 しかしSERデポルティーボスのペドロ・フラナによると、この26歳FWはロンドンでの生活に強い抵抗感があり、エミレーツ・スタジアムへの移籍は考えていないという。バルセロナは金銭面で難航しており、W杯優勝経験のある彼は退団を急がず、シメオネ監督の下に残りたいようだ。
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スペインのメディアが移籍交渉の行き詰まりを報じている
このフォワードを巡る騒動は行き詰まり、他の獲得候補クラブも進展がない。移籍交渉は「完全に停滞している」とフラナ氏はSERデポルティボスで述べた。ロンドン北部のクラブだけが現実的な道を提示しているが、選手自身が移籍を検討せず、夏の移籍は依然として複雑だ。
再建に向けたメトロポリターノの組織体制案
アトレティコは外部からの憶測に動じず、昨季20得点を挙げた万能フォワードを中心に来季のチーム構築を進める。守備と中盤の補強を優先し、チェルシーのサイドバック、マルク・ククレジャの獲得を狙うほか、ベルナルド・シルバの去就も注視する。2030年6月まで契約のあるアルバレスら主力の残留が、この補強計画の前提だ。
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ワールドカップ連覇がクラブの決議を遅らせている
得点力に優れたこのフォワードは、今月北米で開催されるアルゼンチンの世界王座防衛戦に集中するため、国内移籍交渉を一時中断する。現王者アルゼンチンはグループJのトップとして6月16日にカンザスシティでアルジェリアと初戦を迎える。その後、オーストリアとヨルダンとのグループリーグを戦う予定で、アルヴァレスはこれらの試合後にクラブでの長期将来について話し合う。