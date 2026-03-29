アーセナルにさらなる負傷者。ピエロ・ヒンカピエがエクアドル代表キャンプから帰国

今シーズン、ミケル・アルテタ監督はすでに守備陣の4人のうち数名にコンディションの問題を抱えてきたため、ヒンカピーの状況はアーセナルにとって最も差し迫った課題となっている。 ヒンカピーのような戦術的な柔軟性を備えた選手を失うことは、北ロンドンのクラブにとって大きな打撃となるだろう。24歳の彼は、プレミアリーグへの注目を集める移籍以来、アーセナルの守備陣において不可欠な存在として定着している。左サイドバックとセンターバックの両方でプレーできる能力は、今シーズンにおいて彼をかけがえのない戦力にしている。

アーセナルはすでに、デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケの3選手がイングランド代表から帰国しており、ガブリエル・マガリャエスとウィリアム・サリバもそれぞれブラジル代表とフランス代表から離脱を余儀なくされている。