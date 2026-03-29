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アーセナルにさらなる負傷者。ピエロ・ヒンカピエがエクアドル代表キャンプから帰国
エクアドル代表、ヒンカピエを検査のため招集
エクアドル代表サッカーチームは今週日曜日、マドリードのレガネスにあるエスタディオ・オンタイム・ブタルケで調整を続けたが、守備の要となる選手が不在だった。オランダとの親善試合に向け、チームがアイントホーフェンへの移動準備を進める中、この練習でヒンカピエの不在が特に目立った。このディフェンダーは体調不良のため代表から離脱し、シーズン序盤のこの時期にリスクを冒すことはなかった。 この選手の合宿離脱は、問題がさらに悪化するのを防ぐため、エクアドルサッカー協会とアーセナルの医療スタッフが共同で決定したものである。
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ベッカチェーチェは適応を余儀なくされた
ワールドカップを控え、チーム編成の最終調整を進めるエクアドルのセバスティアン・ベッカチェ監督も、ヒンカピエの離脱による影響を感じている。このアルゼンチン人指揮官は、マドリードでの最終練習を、数名の主力選手抜きで実施せざるを得なかった。他の選手たちがオランダとの親善試合に向けて準備を進める中、彼らはブタルケのピッチに姿を見せなかったのだ。エクアドルサッカー協会は、ヒンカピエに加え、デニル・カスティージョも帰国させたと明らかにした。
アルテタ監督、守備陣の悩みを抱える
今シーズン、ミケル・アルテタ監督はすでに守備陣の4人のうち数名にコンディションの問題を抱えてきたため、ヒンカピーの状況はアーセナルにとって最も差し迫った課題となっている。 ヒンカピーのような戦術的な柔軟性を備えた選手を失うことは、北ロンドンのクラブにとって大きな打撃となるだろう。24歳の彼は、プレミアリーグへの注目を集める移籍以来、アーセナルの守備陣において不可欠な存在として定着している。左サイドバックとセンターバックの両方でプレーできる能力は、今シーズンにおいて彼をかけがえのない戦力にしている。
アーセナルはすでに、デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケの3選手がイングランド代表から帰国しており、ガブリエル・マガリャエスとウィリアム・サリバもそれぞれブラジル代表とフランス代表から離脱を余儀なくされている。
- AFP
ヒンカピーの今後はどうなるのか？
クラブは現在、ヒンカピエが次節のプレミアリーグに出場できるかどうかを判断するため、メディカルチェックの結果を待っている。国内リーグ戦も終盤に差し掛かる中、アーセナルは一日も早い朗報を待ち望んでいる。アーセナルは来週、FAカップ準々決勝でサウサンプトンと対戦し、その後、チャンピオンズリーグでスポルティングとのアウェイ戦に臨む。