アーセナルとPSGがウェストハムのスター選手に注目している。降格危機のクラブは売却を余儀なくされるかもしれない。

英紙『タイムズ』によると、アーセナルのアルテタ監督は中盤の技術向上を目指し、フェルナンデスを最優先ターゲットに据えている。多才な選手を好む同監督にとって、このポルトガル人若手は理想的な存在だ。フェルナンデスは守備的MF、ボックス・トゥ・ボックス、攻撃的MFと複数のポジションをこなす。

この興味が報じられたのは、日曜にフェルナンデスがそのチームと直接対戦した直後だ。 試合ではウェストハムが0-1で敗れたものの、このMFは決定機を演出したタッチの妙でアーセナルスカウトを魅了。3月のカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れたアーセナルは、プレミアリーグで実績のある若手を優先的に獲得している。