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アーセナルとPSGがウェストハムのスター選手に注目している。降格危機のクラブは売却を余儀なくされるかもしれない。
アルテタ監督、フェルナンデスを中盤補強の最優先候補に
英紙『タイムズ』によると、アーセナルのアルテタ監督は中盤の技術向上を目指し、フェルナンデスを最優先ターゲットに据えている。多才な選手を好む同監督にとって、このポルトガル人若手は理想的な存在だ。フェルナンデスは守備的MF、ボックス・トゥ・ボックス、攻撃的MFと複数のポジションをこなす。
この興味が報じられたのは、日曜にフェルナンデスがそのチームと直接対戦した直後だ。 試合ではウェストハムが0-1で敗れたものの、このMFは決定機を演出したタッチの妙でアーセナルスカウトを魅了。3月のカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れたアーセナルは、プレミアリーグで実績のある若手を優先的に獲得している。
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PSGも争いに加わった
フェルナンデスを狙うのはアーセナルだけではない。パリ・サンジェルマンも動向を注視している。同クラブは21歳のポルトガル代表を高く評価する。彼はサウサンプトンから3800万ポンドで加入する前、アトレティコ・マドリードなど10クラブから注目された。
今夏は入札合戦が予想される。ウェストハムはリーグ順位が低く、交渉は不利だ。フェルナンデスとは5年契約（1年延長オプションあり）を結んでいるが、移籍金の15％がサウサンプトンに支払われる売却益分配条項などがあり、大きな利益を得るには多額の移籍金が必要となる。
降格の危機がウェストハムに決断を迫る可能性
ウェストハムはフェルナンデスを売却するつもりはないが、チャンピオンシップ降格が迫っており、やむを得ず放出す可能性もある。降格すれば財務規定遵守のため選手売却の圧力が高まり、収入減を見越して高年俸選手を手放すことになる。その候補の1人がフェルナンデスだ。
残り2節で勝ち点36の18位。残留まであと2ポイントだ。
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エミレーツ・スタジアムで中盤の大幅刷新が予想される。
フェルナンデスの加入は、アーセナルの大規模な陣容再編の一環で、複数の選手が放出される見込みだ。ブレントフォードから移籍したクリスチャン・ノルガードは、レギュラーを確保できず、放出候補に挙げられている。アルテタ監督はデクラン・ライスやマルティン・ズビメンディを重用し、ノルガードのプレミアリーグ出場時間は今季わずか56分だ。
21歳のフェルナンデスは今季40試合で5ゴール4アシストを記録している。