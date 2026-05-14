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Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2Getty Images Sport

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アーセナルとPSGがウェストハムのスター選手に注目している。降格危機のクラブは売却を余儀なくされるかもしれない。

移籍情報
アーセナル
パリ・サンジェルマン
ウェストハム
プレミアリーグ
マテウス・フェルナンデス

プレミアリーグ首位のアーセナルとパリ・サンジェルマンが、ウェストハムのマテウス・フェルナンデスの獲得レースで有力候補に浮上した。ミケル・アルテタ監督はPSGとのチャンピオンズリーグ決勝と国内タイトル獲得を目指しチームを準備する一方、アーセナルはすでに21歳のスターで中盤強化を計画。ウェストハムが降格すれば、移籍の可能性が高まる。

  • アルテタ監督、フェルナンデスを中盤補強の最優先候補に

    英紙『タイムズ』によると、アーセナルのアルテタ監督は中盤の技術向上を目指し、フェルナンデスを最優先ターゲットに据えている。多才な選手を好む同監督にとって、このポルトガル人若手は理想的な存在だ。フェルナンデスは守備的MF、ボックス・トゥ・ボックス、攻撃的MFと複数のポジションをこなす。

    この興味が報じられたのは、日曜にフェルナンデスがそのチームと直接対戦した直後だ。 試合ではウェストハムが0-1で敗れたものの、このMFは決定機を演出したタッチの妙でアーセナルスカウトを魅了。3月のカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れたアーセナルは、プレミアリーグで実績のある若手を優先的に獲得している。

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    PSGも争いに加わった

    フェルナンデスを狙うのはアーセナルだけではない。パリ・サンジェルマンも動向を注視している。同クラブは21歳のポルトガル代表を高く評価する。彼はサウサンプトンから3800万ポンドで加入する前、アトレティコ・マドリードなど10クラブから注目された。

    今夏は入札合戦が予想される。ウェストハムはリーグ順位が低く、交渉は不利だ。フェルナンデスとは5年契約（1年延長オプションあり）を結んでいるが、移籍金の15％がサウサンプトンに支払われる売却益分配条項などがあり、大きな利益を得るには多額の移籍金が必要となる。

  • 降格の危機がウェストハムに決断を迫る可能性

    ウェストハムはフェルナンデスを売却するつもりはないが、チャンピオンシップ降格が迫っており、やむを得ず放出す可能性もある。降格すれば財務規定遵守のため選手売却の圧力が高まり、収入減を見越して高年俸選手を手放すことになる。その候補の1人がフェルナンデスだ。

    残り2節で勝ち点36の18位。残留まであと2ポイントだ。

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    エミレーツ・スタジアムで中盤の大幅刷新が予想される。

    フェルナンデスの加入は、アーセナルの大規模な陣容再編の一環で、複数の選手が放出される見込みだ。ブレントフォードから移籍したクリスチャン・ノルガードは、レギュラーを確保できず、放出候補に挙げられている。アルテタ監督はデクラン・ライスやマルティン・ズビメンディを重用し、ノルガードのプレミアリーグ出場時間は今季わずか56分だ。

    21歳のフェルナンデスは今季40試合で5ゴール4アシストを記録している。