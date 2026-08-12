デ・ゼルビの就任は、トッテナムにとって激動の時期に行われた。指揮官は当初、前季終盤の数週間にわたる厳しい残留争いを切り抜ける役目を託されていたからだ。2023-24シーズンのヨーロッパリーグを通じて、ブライトンをクラブ史上初の欧州大会出場へ導き、イングランドで戦術家としての手腕をすでに証明していた47歳は、トッテナムを降格から救うことに成功。現在は、自身の色を反映した陣容で代名詞とも言えるスタイルを浸透させようとしている。

「これがトッテナムでの初めての『本当の』シーズンだ。前回は残留がすべてだったが、今回はヨーロッパで最も難しいリーグで、長く続くものを築き始めることができる」とデ・ゼルビは説明した。ブライトンとマルセイユでの経験は、プレミアリーグの重圧に向き合う準備となっているが、現在の任務が特別な挑戦であることも認めている。