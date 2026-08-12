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アーセナルとマンチェスター・シティの横取りに成功！ロベルト・デ・ゼルビが、1億1500万ユーロのサンドロ・トナーリを説得してトッテナムのプロジェクトに加わらせ、スパーズの新たなリーダーにした方法を明かす
プレミアリーグの強豪を打ち破る
デ・ゼルビは、マンチェスター・シティやアーセナルといったクラブからの強い関心があったにもかかわらず、1億ポンドという驚異的な額の取引でトナーリのサインを確保することに成功した経緯を明かした。イタリア代表MFは2023年夏にニューカッスルへ加入。セント・ジェームズ・パークでプレーした期間に2024-25シーズンのEFLカップ制覇を成し遂げ、公式戦110試合で10ゴールを記録した。その後、今夏に2032年までの長期契約でトッテナム加入を決断した。2026年3月にスパーズの指揮官に就任したデ・ゼルビにとって、26歳の同選手は長期的なビジョンにおいて常に不可欠な存在だった。
獲得成功を振り返り、デ・ゼルビは『Sky Sport Italia』に対して次のように語った。「もし本当に私が彼を説得したのだとしたら、それはただただうれしいことだ。私は彼に真実を話した。選手たちにはいつも自分が本当に考えていることを伝えるからだ。彼はこれまでプレーしてきたどのチームでも常にリーダーだった選手だと私は思っている。だからこそ、再建の過程にあるこのチームにおいて、彼は重要な役割を担える。私は彼がブレシアでプレーしていた頃から、すでにトナーリを見ていた。ブレシアは私の故郷のクラブであり、私が応援しているチームでもある。18歳の時点で、彼はすでにベテランのように見えた。これは他クラブ以上に、私とトッテナムが彼に提示できるものだと思う」
- AFP
崩壊寸前からの再建
デ・ゼルビの就任は、トッテナムにとって激動の時期に行われた。指揮官は当初、前季終盤の数週間にわたる厳しい残留争いを切り抜ける役目を託されていたからだ。2023-24シーズンのヨーロッパリーグを通じて、ブライトンをクラブ史上初の欧州大会出場へ導き、イングランドで戦術家としての手腕をすでに証明していた47歳は、トッテナムを降格から救うことに成功。現在は、自身の色を反映した陣容で代名詞とも言えるスタイルを浸透させようとしている。
「これがトッテナムでの初めての『本当の』シーズンだ。前回は残留がすべてだったが、今回はヨーロッパで最も難しいリーグで、長く続くものを築き始めることができる」とデ・ゼルビは説明した。ブライトンとマルセイユでの経験は、プレミアリーグの重圧に向き合う準備となっているが、現在の任務が特別な挑戦であることも認めている。
文化的変化とアルゼンチンからの着想
デ・ゼルビの哲学における重要な要素の一つは、イングランドのフットボール文化では時として欠けていると彼が感じる一体感を育むことにある。両国の違いを強調しつつ、この指揮官はこう述べた。「イングランドではフットボールを違った形で経験することになる。ともに時間を過ごす大切な機会である合宿は、より少ない。だがその一方で、イタリアではプレッシャーがはるかに大きく、しかも私たちはしばしば自分たちでそれを招いてしまう。ただ時間をやり過ごすためにグループで一緒にいるだけなら、家にいたほうがいい」
そして彼は、ロンドンで実現したいことの究極の青写真として、直近のアルゼンチン代表の成功を挙げた。「その時間を有効に使い、結束とつながりを築けるなら、それは極めて重要だ」とデ・ゼルビは説明した。「ワールドカップでのアルゼンチン代表を見ればいい。彼らのチームスピリットは、自分たちの限界を超える後押しをした。簡単ではないが、ここでも築けると思う。フットボールのスタイルと同じくらい重要なことだ」
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ノースロンドンで新たなアイデンティティーを築く
イタリアとイングランドにおけるチームの結束づくりの文化的な違いに触れつつ、デ・ゼルビはトッテナムでピッチ外のつながりをより強めることを目指している。クラブ史上最高額の新戦力がなじみ、プレミアリーグのプレッシャーの中で力を発揮できるようにするためだ。スパーズは8月22日にブレントフォードとのアウェー戦で新シーズン開幕を迎える予定で、イタリア人指揮官は可能な限り早く最大限の一体感を築くことに意欲を示している。
デ・ゼルビはこう説明した。「イタリアでは選手たちが一緒に外出することは多い。ただ、私もその一部を自分のチームに持ち込みたいと思っている。何度か一緒に食事をするんだ。マルセイユにいた時には、そのためにトレーニング合宿を企画した。フットボールだけでなく、私たちの人生も共有するためだった」
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