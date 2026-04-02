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アーセナルとマンチェスター・シティの元スター選手が、不動産の差し押さえや銀行口座の凍結に伴い、税務紛争で500万ユーロという巨額の支払いを迫られている
元フランス代表選手に巨額の納税請求
捜査はナスリのキャリアにおける特定の期間に焦点を当てており、当局は彼の所得および肖像権に関する申告に不備がある疑いを持っている。紛争が激化する中、当局は未納分の徴収に乗り出し、元フランス代表選手は500万ユーロという巨額の納税義務を課されることになった。当局は彼の資産を差し押さえ、銀行口座を凍結したため、36歳の彼は調査結果に対して異議申し立てを行っている間、深刻な経済的苦境に立たされている。
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資産の差し押さえおよび銀行口座の凍結
国が請求している資金を確保するため、フランス当局は元サッカー選手が所有する複数の不動産を差し押さえるという断固たる措置を講じた。高級住宅街に位置するこれらの資産は、法的手続きが完了するまで担保として差し押さえられている。『レゼコー』紙の報道によると、これはナスリがイングランドで高額な報酬を得ていた時期に築き上げた投資ポートフォリオにとって、大きな打撃となる。
さらに、ナスリの銀行口座は凍結されたとされており、流動資産へのアクセスが著しく制限されている。税務当局によるこの強硬な措置は、フランスにおける高額な紛争では一般的なものであり、最終的な解決に至る前に資産の移転を防ぐことを目的としている。ナスリは現在、弁護士を通じてこの問題を解決するため、時間との戦いを強いられている。
ドバイの居住資格をめぐる争い
この紛争の核心にあるのは、ナスリがドバイに納税上の居住地を置いていると主張している点だ。アラブ首長国連邦は著名な外国人居住者にとって人気の移住先となっているが、フランス当局は彼の居住者資格に異議を唱えている。当局の主張は、元マンチェスター・シティのスター選手の「生活の中心」が依然としてフランスにあるという見解に基づいている。これを裏付けるため、当局は彼がフランス国内に3件の不動産を所有していることや、航空会社から入手した渡航記録を指摘している。
記録によると、2021年から2023年の間、ナスリは年間126日から208日をフランスで過ごしており、UAEで過ごした42日から124日よりも大幅に長い。 異例の証拠として、当局は彼のフードデリバリーの利用状況まで追跡しており、2022年にはパリでデリバリーサービス「デリバリーー」を通じて212食を注文していたことを指摘している。これらの要因から、裁判所は、彼が母国に恒常的な居所を維持しているという当局の見解を支持するに至った。
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所得の源泉は依然として重要な要素である
フランスにおける最終的な課税所得額は、ナスリの所得がどこで生じたかによって大きく左右される。たとえ最終的に彼がフランスの納税義務者であると認定されたとしても、二国間租税条約により、海外で得た所得がフランスでの課税対象から免除される可能性がある。ナスリの弁護団は、彼の長年にわたる海外でのキャリア、特にアーセナルやマンチェスター・シティで高額な収入を得ていた時期を指摘し、英国に銀行口座を保有し続けていることを、彼の国際的な金融活動の足跡を示す証拠として挙げている。
裁判所は現時点では保全差押えの継続を認めているものの、実際の税額調整に関する本審理はまだ結論に至っていない。プレミアリーグで輝かしいキャリアを築き、シティで2度の優勝を果たしたナスリにとって、フランス財務省から資産を守るための戦いは、長期化する法廷闘争となる可能性が高い。その行方は、彼の弁護士たちが、ドバイでの生活が単なる名目上の居住にとどまらないことを証明できるかどうかにかかっているだろう。