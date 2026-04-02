アーセナルとマンチェスター・シティの元スター選手が、不動産の差し押さえや銀行口座の凍結に伴い、税務紛争で500万ユーロという巨額の支払いを迫られている

この紛争の核心にあるのは、ナスリがドバイに納税上の居住地を置いていると主張している点だ。アラブ首長国連邦は著名な外国人居住者にとって人気の移住先となっているが、フランス当局は彼の居住者資格に異議を唱えている。当局の主張は、元マンチェスター・シティのスター選手の「生活の中心」が依然としてフランスにあるという見解に基づいている。これを裏付けるため、当局は彼がフランス国内に3件の不動産を所有していることや、航空会社から入手した渡航記録を指摘している。

記録によると、2021年から2023年の間、ナスリは年間126日から208日をフランスで過ごしており、UAEで過ごした42日から124日よりも大幅に長い。 異例の証拠として、当局は彼のフードデリバリーの利用状況まで追跡しており、2022年にはパリでデリバリーサービス「デリバリーー」を通じて212食を注文していたことを指摘している。これらの要因から、裁判所は、彼が母国に恒常的な居所を維持しているという当局の見解を支持するに至った。