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アーセナルとマンチェスター・シティがアタランタのサイドバックを巡り入札合戦に突入する見通しで、アーセナルはユヴェントスのスター選手にも注目している。
マンチェスター・シティとアーセナルが、アタランタの高評価を受けるDFに注目している
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、アタランタはまたも育成選手パレストラ（21歳）の去就で注目されている。カリアリへのレンタル移籍でブレイクしイタリア代表にも初招集された彼は、マンチェスター・シティとアーセナルが本命視する一方、ユベントス、インテル、ACミランも関心を示す。 その成長はマンチェスター・シティとアーセナルのスカウト部門の注目を集め、ユヴェントス、インテル、ACミランも関心を示す。だが財政面を考慮すると、彼の次なる舞台はプレミアリーグになりそうだ。アタランタはオファー拒否の姿勢を崩さないが、仲介業者は今夏4000万ユーロ規模の争奪戦を見込んでいる。
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アルテタ監督はユヴェントスの万能選手を注視している
アーセナルの守備補強はパレストラだけでなく、アルテタ監督はカンビアソにも注目している。クラブは昨夏から26歳のカンビアソに関心を寄せ続け、本人がユヴェントスに献身しても変わっていない。 現在ユヴェントスを率いるスパレッティ監督は、かつてジェノアでプレーしたカンジャスを高く評価している。しかし来季の戦術計画はチャンピオンズリーグ出場権の有無に左右される。もしクラブが財政圧力に直面すれば、アーセナルは獲得の好機を迎える可能性がある。カンジャスはアルテタのシステムに最適とみなされている。
セリエAは、自国育ちのトップ選手流出という深刻な事態に直面している。
イタリア人選手の海外流出はサン・シーロにも波及する。アレッサンドロ・バストーニにはバルセロナが関心を示している。この夏、マッテオ・ルッジェーリがアタランタからアトレティコ・マドリードへ2000万ユーロで移籍し、この傾向は加速している。 財政難からクラブは選手をピーク時に売却しがちで、W杯予選敗退を受けた反省からも、才能ある若手を残すべきとの声が高まっている。
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イタリアサッカー界は、今夏大規模な移籍が相次ぐ見込みだ。
今後、セリエAのクラブは主力選手の残留に苦戦するだろう。チャンピオンズリーグの収益が減少すれば、有望な選手は資金力のあるリーグへ移籍する。イングランドやスペインの強豪がイタリアの財政難につけ込もうとしているため、今後数か月は激しい交渉が続く見込みだ。