アーセナルとマンチェスター・シティがアタランタのサイドバックを巡り入札合戦に突入する見通しで、アーセナルはユヴェントスのスター選手にも注目している。

アーセナルの守備補強はパレストラだけでなく、アルテタ監督はカンビアソにも注目している。クラブは昨夏から26歳のカンビアソに関心を寄せ続け、本人がユヴェントスに献身しても変わっていない。 現在ユヴェントスを率いるスパレッティ監督は、かつてジェノアでプレーしたカンジャスを高く評価している。しかし来季の戦術計画はチャンピオンズリーグ出場権の有無に左右される。もしクラブが財政圧力に直面すれば、アーセナルは獲得の好機を迎える可能性がある。カンジャスはアルテタのシステムに最適とみなされている。