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アーセナルとフランス代表DFウィリアム・サリバの負傷最新情報：痛みが悪化、手術の懸念高まる。
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アーセナルのスター選手が不調を乗り越える
『レキップ』紙によると、アーセナルのセンターバック、サリバは今夏の代表戦後に背中の手術を受ける見込みだ。25歳のディフェンダーは数週間にわたり腰痛に悩まされてきた。パリ・サンジェルマンとのUEFAチャンピオンズリーグ決勝では120分間フル出場したが、その後に痛みが悪化したという。
ワールドカップ出場権を確保
『フット・メルカート』の初期診断では長期離脱が懸念され、ディディエ・デシャン監督のプランにも影響する恐れがあった。サリバの代理人は不安を表明したが、フランス代表の医療スタッフは楽観的だった。月曜日の追加検査で良好な結果が得られ、このセンターバックは大会出場を許可された。
クラブは解雇を知っている
アーセナル首脳陣は、大会直後から頼れるディフェンダーを起用できない可能性が高いと認識していた。プレミアリーグ王者は、必要な手術が夏の終わりに行われる予定であることを把握している。サリバはフランス代表として出場する見込みだが、エミレーツ・スタジアムでは来シーズン国内リーグ開幕戦を欠場するのではないかという懸念が高まっている。
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世界大会への挑戦が迫っている
優勝したアーセナルで50試合に出場したサリバは、カタールW杯に続きフランス代表として2度目の国際大会に臨む。デシャン監督は彼をダヨ・ウパメカノ、イブラヒマ・コナテ、マクサン・ラクロワと共にセンターバック候補に選んだ。 フランス代表は6月16日、グループI初戦でセネガルと対戦する。2002年の1-0敗戦を想起させる一戦となる。