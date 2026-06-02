アーセナル首脳陣は、大会直後から頼れるディフェンダーを起用できない可能性が高いと認識していた。プレミアリーグ王者は、必要な手術が夏の終わりに行われる予定であることを把握している。サリバはフランス代表として出場する見込みだが、エミレーツ・スタジアムでは来シーズン国内リーグ開幕戦を欠場するのではないかという懸念が高まっている。