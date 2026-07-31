ギマランイスの差し迫った退団は、前例のない規模で陣容が入れ替わる今夏のニューカッスルにとって、さらなる深刻な打撃を意味する。ニューカッスルはすでに、サンドロ・トナーリのトッテナム・ホットスパー移籍とアンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍という注目度の高い放出を承認しており、さらに指揮官エディ・ハウが最近辞任した。

ニューカッスルは今夏これに先立ち、モナコからアラジ・バンバを獲得しており、ブラジル代表の退団を見越していた。一方、ギマランイスの古巣リヨンは交渉の行方を注視している。移籍金の20％にあたるセルオン条項により、最終的な移籍金からフランスのクラブには800万ユーロ超が入ることになるためだ。