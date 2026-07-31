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アーセナルとニューカッスルが合意！ ガナーズがオファーを増額し、ブルーノ・ギマランイスはプレミアリーグでの大型移籍へ
アーセナル、ギマランイスとの合意接近へ
『ギマランイス』の獲得を巡り、アーセナルがニューカッスルMFギマランイスの大型移籍成立に迫っていると、『レキップ』が報じている。ニューカッスルが最初の7000万ユーロ、続く8000万ユーロのオファーを拒否した後、アーセナルは基本移籍金を9000万ユーロに引き上げ、これに出来高を加えた条件を提示した。28歳のブラジル代表は、2031年までの長期契約に関する個人条件ですでに合意済みだという。ミケル・アルテタの中盤の一員となるため、1カ月以上にわたりノースロンドンへの夢の移籍実現を強く望んでいた。
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移籍接近でMFが渡航を延期
talkSPORTによると、ギマランイスは移籍成立に向けた手続きを進めるため、ラ・マンガで行われるプレシーズン合宿への出発を遅らせるようニューカッスルに求めたという。ニューカッスル側は、ワールドカップ後だったこともあり、もともと同選手のスケジュールには柔軟性があったと主張しているが、選手に近い関係者は、移籍を完了させるために渡航計画が変更されたと認めている。
このMFは、チャンピオンズリーグでプレーするため、セント・ジェームズ・パークを離れたい意向をクラブ首脳陣と前監督のエディ・ハウに伝えていた。ニューカッスルが欧州最高峰の大会出場権を獲得できなかったことで、このブラジル人主将は新たな挑戦を求める意思を明確にしていた。
主力流出が相次ぐ中、ニューカッスルが再建へ
ギマランイスの差し迫った退団は、前例のない規模で陣容が入れ替わる今夏のニューカッスルにとって、さらなる深刻な打撃を意味する。ニューカッスルはすでに、サンドロ・トナーリのトッテナム・ホットスパー移籍とアンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍という注目度の高い放出を承認しており、さらに指揮官エディ・ハウが最近辞任した。
ニューカッスルは今夏これに先立ち、モナコからアラジ・バンバを獲得しており、ブラジル代表の退団を見越していた。一方、ギマランイスの古巣リヨンは交渉の行方を注視している。移籍金の20％にあたるセルオン条項により、最終的な移籍金からフランスのクラブには800万ユーロ超が入ることになるためだ。
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ニューカッスルは再建へ、アーセナル戦を前に
ニューカッスルは現在、新シーズンを前に戦力が大きく削がれたスカッドの再建という大仕事に直面している。ニューカッスルは主力リーダーたちを失ったことを受け、新戦力を迅速に融合させるとともに、中盤の選択肢を再編しなければならない。
ボーナスの構成や代理人手数料に関する最終的な詳細の詰めが完了に近づく中、アーセナルは今後数日以内にこの移籍をまとめる見通しだ。その後、ギマランイスはメディカルチェックを受け、エミレーツ・スタジアムで新たなチームメートに合流することになる。
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