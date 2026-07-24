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アーセナルとトッテナムが、ノルウェー代表のW杯スター争奪戦へ
北ロンドンのライバルたちが虎視眈々と狙っている
英紙『ザ・サン』によると、W杯で評価を高めたノルウェー代表ヌサを巡り、アーセナルとトッテナムが獲得競争に突入した。 ブンデスリーガでの活躍とW杯での6試合出場・1得点（コートジボワール戦先制点）が評価され、欧州屈指の若手アタッカーに成長した。移籍金は5100万ポンドと報じられている。
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アーセナルとトッテナムが移籍を模索
アーセナルはガブリエル・マルティネッリについて、正式に動く前にオファーを慎重に見極める方針だ。売却は現時点で検討していないが、欧州やアジアから5100万ポンド超の提示があれば態度を変える可能性もある。 レアンドロ・トロサールはベシクタシュへ、クリストス・ツォリスはクラブ・ブルッヘへ移籍。アーセナルは最優先ターゲットだったモーガン・ロジャースの獲得にも失敗した。チェルシーが1億1700万ポンドで獲得したためだ。
トッテナムも興味を示しているが、まずは陣容を整理する必要がある。レンタルから復帰したマノール・ソロモンとマイキー・ムーアの去就が確定してから、正式オファーを検討できる見込みだ。
欧州での競争が激化している
ヌサへの関心はプレミアリーグを超え、ACミランとASローマが代理人と交渉中だ。ミランはヌサを最優先し、ラファエル・レオ売却で資金を確保する方針。ローマは3800万ポンドでライプツィヒの反応を探る。
一方、トッテナムはデヤン・クルセフスキ、モハメド・クドゥス、シャビ・シモンズ、ウィルソン・オドベールが負傷でニュージーランドとオーストラリアでのプレシーズンツアーを欠場するため、依然としてウインガー補強の余地がある。
- AFP
決定が近づいている
ヌサ選手はワールドカップでの活躍を受け、新たな挑戦に前向きとされ、今後数週間で交渉が加速する見込みだ。ただし、どのクラブもライプツィヒの5100万ポンドという高値を値下げさせるという同じ障害に直面している。
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