アーセナルはガブリエル・マルティネッリについて、正式に動く前にオファーを慎重に見極める方針だ。売却は現時点で検討していないが、欧州やアジアから5100万ポンド超の提示があれば態度を変える可能性もある。 レアンドロ・トロサールはベシクタシュへ、クリストス・ツォリスはクラブ・ブルッヘへ移籍。アーセナルは最優先ターゲットだったモーガン・ロジャースの獲得にも失敗した。チェルシーが1億1700万ポンドで獲得したためだ。

トッテナムも興味を示しているが、まずは陣容を整理する必要がある。レンタルから復帰したマノール・ソロモンとマイキー・ムーアの去就が確定してから、正式オファーを検討できる見込みだ。