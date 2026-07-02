アーセナルとスペイン代表のレジェンド、サンティ・カソルラが引退を発表

カソルラは、支えてくれた人々への感謝を込めたメッセージで引退を発表した。この決断に、彼の功績と逆境を乗り越えた不屈の精神を称える声が相次いだ。

「人生は循環すると思われがちだが、終わらない物語もある。それはただ、あなたを始まりへ連れ戻すだけだ。まるで数字の『8』のように」とカソルラは語った。「私の物語は、大きなスタジアムやスポットライトの下で始まったわけではない。フォンチエッロの普通のグラウンドで、サッカーがしたかった少年とボールがあっただけ。そこから少しずつ道を見つけ、数えきれない美しい瞬間を過ごしてきた。」

「思いがけない出来事もあったが、挑戦は止めなかった。そして最後に私は戻ってきた。ひとつの章を閉じるためではなく、あの感覚をもう一度味わうために。なぜ始めたのかを思い出すために。」







