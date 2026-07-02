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アーセナルとスペイン代表のレジェンド、サンティ・カソルラが引退を発表
カソルラが現役を引退した
カソルラがプロサッカー選手として現役を引退した。元アーセナルMFはSNSに「キャリアで最も難しい選択」と投稿し、41歳で現役生活に幕を閉じた。幼少期から所属したレアル・オビエドでプレーし、最後にクラブのラ・リーガ昇格に貢献。有終の美を飾った。
カソルラ、感動的な別れを振り返る
カソルラは、支えてくれた人々への感謝を込めたメッセージで引退を発表した。この決断に、彼の功績と逆境を乗り越えた不屈の精神を称える声が相次いだ。
「人生は循環すると思われがちだが、終わらない物語もある。それはただ、あなたを始まりへ連れ戻すだけだ。まるで数字の『8』のように」とカソルラは語った。「私の物語は、大きなスタジアムやスポットライトの下で始まったわけではない。フォンチエッロの普通のグラウンドで、サッカーがしたかった少年とボールがあっただけ。そこから少しずつ道を見つけ、数えきれない美しい瞬間を過ごしてきた。」
「思いがけない出来事もあったが、挑戦は止めなかった。そして最後に私は戻ってきた。ひとつの章を閉じるためではなく、あの感覚をもう一度味わうために。なぜ始めたのかを思い出すために。」
品質と不屈の精神で築いたキャリア
カソルラはビジャレアル、マラガ、アーセナルで活躍し、アーセナルではFAカップを2度制覇。エミレーツ・スタジアムではファンに愛された。代表では81試合に出場し、2008年と2012年の欧州選手権で優勝したスペイン代表の一員となった。 深刻なアキレス腱の怪我で10回の手術と皮膚移植を受けたが、40代半ばまで現役を続けた。
彼はこう語った。「今、すべてが色あせ、スパイクを脱ぎ、歓声が静寂に変わる。それでも納得できる。なぜなら結末は別の場所ではなく、魔法が始まった『ホーム』だったからだ。本当に終わらない物語もある。それらは永遠に心に残る。背番号8のように、無限のように。」
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不朽の遺産
カソルラは古巣レアル・オビエドに復帰し、現役を引退した。同クラブは彼がキャリアをスタートさせた地だが、若き日に財政難で退団を余儀なくされた。そこで現役を終え、物語は完結し、長年の夢も叶った。