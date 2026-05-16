アーセナルとイングランド代表のスター、デクラン・ライスが「雰囲気の支配者」というミームに反応

新体制で臨む国際大会を前に、ライスは現在のイングランド代表が「真の友情」で結ばれていると語る。クラブのライバル関係で分裂したとされる過去の「黄金世代」とは違い、サカ、パーマー、フォーデンらを含む今のチームは強い絆で結ばれている。「SNSでも現実でも、僕たちの絆ははっきり見える」とライスは言う。

彼は、現代のサッカーはチーム間の対立を超えたと指摘する。「以前の世代が『仲が悪かった』『一緒にプレーできなかった』と語る話は聞く。でも僕たちは違う。この数年のイングランド代表が好調なのは、ピッチの上でも外でも親密だからだ。

「もちろん、僕たちはライバルとして対戦するけど、今のサッカーはそんな時代じゃない。相手チームの選手と親友になったり、一緒に過ごす時間が長い人もたくさんいる。イングランド代表では、みんな仲が良い。お互いに会うのをいつも楽しみにしている。いい気分転換になるんだ。」