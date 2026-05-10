アーセナルとイングランド代表に深刻な怪我の懸念。ワールドカップまであと1ヶ月で、ベン・ホワイトがウェストハム戦の前半に足を引きずり退場。

前半半ば、ウェストハムのクリセンシオ・サマービルとの激しい接触でホワイトは左膝を痛めた。医療チームが治療したが、彼は28分に退場した。

痛みに耐えてプレーを続けようとしたが、28歳のホワイトは28分に足を引きずりながら退場した。

国内タイトルを争うマンチェスター・シティとの優勝争いを意識したコーチ陣には、早期の退場に緊張が走った。