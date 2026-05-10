AFP
翻訳者：
アーセナルとイングランド代表に深刻な怪我の懸念。ワールドカップまであと1ヶ月で、ベン・ホワイトがウェストハム戦の前半に足を引きずり退場。
ロンドンのスタジアムで大きな衝撃
前半半ば、ウェストハムのクリセンシオ・サマービルとの激しい接触でホワイトは左膝を痛めた。医療チームが治療したが、彼は28分に退場した。
痛みに耐えてプレーを続けようとしたが、28歳のホワイトは28分に足を引きずりながら退場した。
国内タイトルを争うマンチェスター・シティとの優勝争いを意識したコーチ陣には、早期の退場に緊張が走った。
- Getty Images Sport
防げた怪我だったのか？
スカイ・スポーツのインタビューで、元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダー、ネヴィルは「力強く飛び込めば守備は簡単だ。ホワイトは弱々しく足を伸ばした。サマーヴィルに強気に出れば、あの怪我は防げた」と語った。
アルテタの戦術的賭けが議論を呼んでいる
ホワイトの退場後、アルテタ監督の采配はサポーターや評論家の間で議論を呼んだ。センターバックのモスケラやインカピエがベンチにいたが、監督はミッドフィールダーのズビメンディを投入。
この交代で布陣は大幅に変更され、デクラン・ライスはボランチから普段ほとんどプレーしない右SBに移動した。
この采配に多くの人が驚いた。ネヴィルも「彼を中盤から外すのは大きな決断だ」と語った。
それでもアーセナルは終盤にレアンドロ・トロサールが得点し1-0で勝利。1試合多く消化しながらも、2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけて首位を維持した。
- Getty Images Sport
ワールドカップ出場の行方が危ぶまれている
新監督トゥヘル率いるイングランド代表に復帰したばかりのホワイトにとって、この怪我のタイミングは残酷だ。3月のウルグアイ、日本との親善試合で再招集され、2026年ワールドカップでは「スリー・ライオンズ」の中心になると期待されていた。
大会まであと1ヶ月であり、今季だけでなく2026年大会での代表入りも危ぶまれる。
医療スタッフは24時間以内に検査を行い、損傷の程度を把握する予定だ。初期報告では、グループLのクロアチア、ガーナ、パナマ戦に間に合わせるには時間との戦いになる見込みだ。