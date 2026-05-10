AFP
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アーセナルとイングランド代表に深刻な怪我の懸念。ワールドカップまであと1ヶ月で、ベン・ホワイトがウェストハム戦の前半に足を引きずり退場した。
ロンドンのスタジアムで大きな衝撃
前半半ば、ウェストハムのクリセンシオ・サマービルとの激しい接触で負傷したホワイトは左膝を押さえ、痛みに苦悶の表情を浮かべた。アーセナルの医療チームがすぐに対応した。
痛みに耐えてプレーを続けようとしたが、28歳のホワイトは28分、足を引きずりながら退場した。
国内タイトルを争うマンチェスター・シティとの優勝争いを意識したコーチ陣には、早期の退場に緊張が走った。
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防げた怪我だったのか？
スカイ・スポーツのインタビューで、元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダー、ネヴィルは「力強く飛び込めば守るのは簡単だ。ホワイトは弱々しく足を伸ばし、サマーヴィルにもっと強気に出ればあの怪我は防げた」と語った。
アルテタの戦術的賭けが議論を呼んでいる
ホワイトの退場後、アーセナルではベンチにセンターバックのモスケラとインカピエがいたにもかかわらず、アルテタ監督がミッドフィルダーのズビメンディを投入した采配に賛否が巻き起こっている。
この交代で布陣は大幅に変更され、デクラン・ライスはボランチから普段ほとんどプレーしない右SBに移動した。
この采配に多くの人が驚いた。ネヴィルも「彼を中央から外すのは大きな決断だ」と語った。
それでもアーセナルは終盤にレアンドロ・トロサールのゴールで1-0の勝利を収め、1試合多めに消化しながらも2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけた。
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ワールドカップ出場の行方が危ぶまれている
新監督トゥヘル率いるイングランド代表に復帰したばかりのホワイトにとって、この怪我のタイミングは残酷だ。3月のウルグアイ、日本との親善試合で再招集され、2026年ワールドカップでは中心選手になると期待されていた。
大会まであと1ヶ月であり、今季だけでなく来年のワールドカップ出場も危ぶまれる。
ウェストハム戦後の会見で、アルテタ監督は「詳細は不明だが状況は良くない。明日さらに検査し、その結果で判断する」と語った。