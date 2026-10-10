ファブレガスは、フットボール界の上層部が監督を早々に解任するのをやめるべき理由の代表例として、アーセナルでのアルテタの目覚ましい立て直しを挙げた。2023年に指導者としてのキャリアをスタートさせたコモの指揮官は、クラブの昇格に大きく貢献した後、昨季にはわずか2シーズンでチームをチャンピオンズリーグに導くという驚異的な節目を成し遂げ、急速な出世を遂げている。この急成長を踏まえ、即結果を求める文化はこの競技に害を及ぼしていると考えている。

「私はアーセナルを見ていたし、ミケル・アルテタはクラブとの契約を更新した。今では彼の仕事の成果が見て取れるが、最初はうまくいっていなかった。それでも彼は人々に批判させ、いろいろ言わせていた。私たちは明確な考えを持たなければならない。普通は、もちろん常にではないが、数カ月後に結果はついてくるものだ」と、ファブレガスは試合前会見で強調した。

この元MFはまた、時に越権し、エゴによってスポーツ面の判断を左右させてしまうと感じているディレクターたちの影響力にも苦言を呈した。「私の考えでは、監督は信念を持ってピッチに立たせる選手を決めなければならない。そこにはエゴの問題があると感じているし、ディレクターも含まれる。たった2試合でどうして監督を解任できるのか。スポーツディレクターは時に、自分が監督であるべきだと感じているように見える。私としては、監督は自分の戦うシステムや、どのタイプの選手が必要なのかという点について、権力ではなく、大きな強さを持つべきだと感じている。外から見ていても、監督が敗れた時に何が起きるのかは分かる」