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「アーセナルとアルテタを見てほしい！」 ファブレガス、批判にさらされる指揮官たちを擁護 コモ戦を前にローマ指揮官ガスペリーニへの「絶大な敬意」を称賛
アルテタは忍耐の手本
ファブレガスは、フットボール界の上層部が監督を早々に解任するのをやめるべき理由の代表例として、アーセナルでのアルテタの目覚ましい立て直しを挙げた。2023年に指導者としてのキャリアをスタートさせたコモの指揮官は、クラブの昇格に大きく貢献した後、昨季にはわずか2シーズンでチームをチャンピオンズリーグに導くという驚異的な節目を成し遂げ、急速な出世を遂げている。この急成長を踏まえ、即結果を求める文化はこの競技に害を及ぼしていると考えている。
「私はアーセナルを見ていたし、ミケル・アルテタはクラブとの契約を更新した。今では彼の仕事の成果が見て取れるが、最初はうまくいっていなかった。それでも彼は人々に批判させ、いろいろ言わせていた。私たちは明確な考えを持たなければならない。普通は、もちろん常にではないが、数カ月後に結果はついてくるものだ」と、ファブレガスは試合前会見で強調した。
この元MFはまた、時に越権し、エゴによってスポーツ面の判断を左右させてしまうと感じているディレクターたちの影響力にも苦言を呈した。「私の考えでは、監督は信念を持ってピッチに立たせる選手を決めなければならない。そこにはエゴの問題があると感じているし、ディレクターも含まれる。たった2試合でどうして監督を解任できるのか。スポーツディレクターは時に、自分が監督であるべきだと感じているように見える。私としては、監督は自分の戦うシステムや、どのタイプの選手が必要なのかという点について、権力ではなく、大きな強さを持つべきだと感じている。外から見ていても、監督が敗れた時に何が起きるのかは分かる」
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ガスペリーニの長期政権への敬意
スタディオ・シニガーリアで行われる次戦に話題を移したファブレガスは、ローマのガスペリーニを惜しみなく称賛した。アタランタで9年間にわたって成功を収めた後、昨年ローマの指揮官に就任したベテラン指揮官は、すぐさま結果を残し、ジャッロロッシをチャンピオンズリーグ出場へ導いた。さらに、今季セリエAでも開幕から5節を終えた時点で首位に立っている。ガスペリーニは以前から若手を積極的に起用し、ハイテンポで攻撃的なスタイルを浸透させる指導者として高く評価されており、そのチームは常に戦力以上の力を発揮してきた。
「議論を生む要素はたくさんあり、メディアもそれを楽しんでいる。だが、これは素晴らしいチーム、そして素晴らしい監督との重要な試合だ。彼らのプレーの仕方には大きな敬意を抱いている。ローマは非常にポジティブで攻撃的なチームで、多くの選手が前に出ていく。ジャン・ピエロ・ガスペリーニは、多くの選手がキャリアで一段階上に進む手助けをしてきた。私たちはともに攻撃的であること、動きを使うことを好み、彼らの試合は見ていて面白い。ガスペリーニは30年にわたって仕事をしてきたのだから、そのアプローチを称賛するしかない。私は非常に大きな敬意を持っているし、彼は本当に自分のやっていることを信じている」と、ファブレガスは付け加えた。
欧州での戦いを乗り越えるために
歴史的に欧州大陸のエリートフットボールの華やかさとは縁遠い運営を続けてきたコモにとって、チャンピオンズリーグへの移行は厳しい学びの過程となっている。しかし、コモは見事に順応し、欧州での戦いをRBライプツィヒに4-1で圧勝して華々しくスタート。現在は水曜日の第2戦でフェイエノールトと対戦するため、敵地へ向かう準備を進めている。
「多くの試合を戦う時、チームがどう反応しているのかを理解するために、私がうまくやらなければならない。なぜなら、私たちはこれをこれまで一度もやったことがなく、ただやり方を説明するだけでは済まないからだ。できるだけ多くの選手とともに、できるだけ早くこれに慣れていかなければならない。そうすれば、全員にチャンスが回ってくる。私自身も、どう反応するのかを見るのが不安なのか楽しみなのか、自分でも分からない。自分の監督としての経験のためにも、その成り行きを見たいし、答えを出すのは時間だけだ」と、その指揮官は日曜日のキックオフを前に認めた。
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負傷の悩みと選手層の厚さ
週末に向けて、両チームは引き続き戦力面の問題に悩まされている。ローマは正GKの離脱に対処している一方、コモはモイーズ・キーンが代表活動からコンディション不良を抱えて戻ったことで、攻撃陣に痛手を受けた。
「キーンは少なくとも1週間から10日間は離脱する。ベルギー戦でひどい打撲を受けた。私はロベルト・マンチーニとキーンに話をしたが、別のセンターフォワードと組ませて起用する可能性はあると聞いている。ただ、現時点ではそうは見ていない。スヴィラルはこの2シーズンのセリエAで最高のGKだったと私は考えている。私にとってそれで何かが変わることはないが、スヴィラルがローマに多くの勝ち点をもたらすのを私はこの目で見てきた」と、ファブレガスは締めくくった。
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