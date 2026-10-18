ヴィニシウスはスペインの首都で激動の時期を過ごしている。ブラジル人ウイングは現在、ラ・リーガで4試合の出場停止処分を受けている。ビジャレアル戦で一発退場となったためだ。週半ばには早い時間帯に交代させられ、再び緊張が高まった。レアル・マドリーがローマを相手に4-3で劇的な逆転勝利を収めた試合でのことだった。

2022年と2024年のレアル・マドリーのチャンピオンズリーグ制覇に中心的な役割を果たしたものの、26歳のヴィニシウスは目に見えて調子を落としている。この不振を受け、ベルナベウの観客の一部からブーイングを浴びている。

2024年にキリアン・エンバペがパリ・サンジェルマンから大型移籍で加入したことで、レアル・マドリーの状況は変化した。夏にはヴィニシウスのアーセナル移籍が盛んに取り沙汰されたが、同選手は2032年までレアル・マドリーにとどまる巨額の契約延長にサインした。



