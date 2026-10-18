AFP
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アーセナルとの関連が取り沙汰される中、ジョゼ・モウリーニョ氏が主張「ヴィニシウス・ジュニオールは『尊重される』国へ行くためにレアル・マドリーを退団すべきだった」
途中交代で退き、退場処分を受け、プレッシャーにさらされる
ヴィニシウスはスペインの首都で激動の時期を過ごしている。ブラジル人ウイングは現在、ラ・リーガで4試合の出場停止処分を受けている。ビジャレアル戦で一発退場となったためだ。週半ばには早い時間帯に交代させられ、再び緊張が高まった。レアル・マドリーがローマを相手に4-3で劇的な逆転勝利を収めた試合でのことだった。
2022年と2024年のレアル・マドリーのチャンピオンズリーグ制覇に中心的な役割を果たしたものの、26歳のヴィニシウスは目に見えて調子を落としている。この不振を受け、ベルナベウの観客の一部からブーイングを浴びている。
2024年にキリアン・エンバペがパリ・サンジェルマンから大型移籍で加入したことで、レアル・マドリーの状況は変化した。夏にはヴィニシウスのアーセナル移籍が盛んに取り沙汰されたが、同選手は2032年までレアル・マドリーにとどまる巨額の契約延長にサインした。
- Getty Images Sport
「私は退団を強行していただろう」
レアル・マドリーがセビージャと対戦するリーグ戦を前に、モウリーニョ監督はヴィニシウスの忍耐力に驚きを示した。自分ならサポーターから同じような敵対的扱いを受けても、耐えられなかっただろうと語った。
「もし私が［ヴィニシウス］の立場だったら、おそらくここにはいなかっただろう」とモウリーニョ監督は記者団に語った。「昨夏、彼を尊重してくれるリーグ、国、クラブ、スタジアムへ移るため、退団を強行していただろう」
ポルトガル人指揮官はすぐに、クラブへの深い愛情が彼をスペインにとどまらせたのだと補足した。
「彼があの契約にサインしたのは、マドリードが彼の居場所であり、レアル・マドリーが彼の居場所だからだ」とモウリーニョ監督は続けた。「先ほど言いたかったのは、もし私が多くの選択肢を持つ選手だったら、彼のように踏みとどまれるだけの精神的な強さが自分にあったかどうか疑わしい、ということだ」
ローマでの厳しい一夜
チャンピオンズリーグのローマ戦で、ヴィニシウスへの注目はさらに高まった。マドリードが1-3とリードを許す中、ヴィニシウスがローマの2点目につながる場面でボールを失ったことを受け、モウリーニョ監督は59分にこのウインガーを交代させた。その後、途中出場のエンドリッキが驚異的な反撃をけん引した。
ヴィニシウスは早い時間帯での交代に不満を隠さなかったが、強気な姿勢を崩さなかった。「交代させられれば腹が立つのは当然だ。僕はいつだって全ての時間にプレーし、最高の状態でチームを助けたいから」と、このFWは認めた。
また、レアル・マドリード加入後の歩みを振り返り、現在の批判を一蹴した。「18歳のとき、多くの人が僕を笑い、1点も決められないと言った。でも今、このユニフォームを着て100ゴール以上を決めている。僕を疑った人はたくさんいる……。好調を取り戻せば、ゴールもまた決められるようになる。そう確信しているし、少しも疑っていない」
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チャンピオンズリーグでの雪辱
ヴィニシウスは出場停止処分により国内大会では引き続き欠場するが、欧州の舞台で批判を封じたいはずだ。モウリーニョはすでに、レアル・マドリーが次に臨むRBライプツィヒとのチャンピオンズリーグの試合で、ブラジル人選手が先発復帰すると明言している。
エンドリッキがさらなる出場時間を求め、エムバペに注目が集まる中、ヴィニシウスは高まる重圧を和らげ、巨額の長期契約延長に見合う活躍を示すため、早急に調子を取り戻さなければならない。
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