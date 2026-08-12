シティのプレシーズン準備は水曜日、W杯後の休暇を終えた主力トップチーム選手の一団がトレーニングに復帰したことで、一段と本格化した。こうした注目選手たちの帰還は、エティハド・スタジアムで指揮を執って以来初となる国内での公式戦に向けて準備を進めるエンツォ・マレスカにとって、絶好の追い風となる。

ピッチに戻った姿が確認された選手の中には、ノルウェーの逸材アーリング・ハーランドとベルギー代表ウインガーのジェレミー・ドクがおり、ともに来るシーズンで中心的な役割を担うと見られている。さらに、イングランドの3人組であるエリオット・アンダーソン、マルク・グエイ、ニコ・オライリーに加え、フランスのプレーメーカーであるラヤン・シェルキも合流した。今週の彼らの合流は、今週日曜にカーディフでアーセナルと対戦するコミュニティ・シールドに向け、シティがフルメンバーでの調整段階に入ったことを示している。