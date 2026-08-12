AFP
翻訳者：
アーセナルとのコミュニティ・シールドを前にマンチェスター・シティの6選手がトレーニングに復帰、新加入選手の背番号も確定
復帰組がマレスカの準備を後押しする
シティのプレシーズン準備は水曜日、W杯後の休暇を終えた主力トップチーム選手の一団がトレーニングに復帰したことで、一段と本格化した。こうした注目選手たちの帰還は、エティハド・スタジアムで指揮を執って以来初となる国内での公式戦に向けて準備を進めるエンツォ・マレスカにとって、絶好の追い風となる。
ピッチに戻った姿が確認された選手の中には、ノルウェーの逸材アーリング・ハーランドとベルギー代表ウインガーのジェレミー・ドクがおり、ともに来るシーズンで中心的な役割を担うと見られている。さらに、イングランドの3人組であるエリオット・アンダーソン、マルク・グエイ、ニコ・オライリーに加え、フランスのプレーメーカーであるラヤン・シェルキも合流した。今週の彼らの合流は、今週日曜にカーディフでアーセナルと対戦するコミュニティ・シールドに向け、シティがフルメンバーでの調整段階に入ったことを示している。
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新加入選手の背番号が確定
ワールドカップスターの復帰に合わせ、シティは2026-27シーズンを前に、トップチームの複数の主力メンバーの背番号を正式に発表した。新加入のエリオット・アンダーソンは、クラブのレジェンドであるジョン・ストーンズが以前着用していた背番号5を着ける。一方、マーク・グエイは背番号6を選択。昨季のクラブによるカラバオカップとFAカップのダブル達成時に着けていた背番号15から変更となった。
GK陣も、最近の移籍動向を受けて背番号に変更が生じている。ジャンルイジ・ドンナルンマは、昨季までの背番号25から背番号1を与えられた。これはジェームズ・トラフォードがリーズ・ユナイテッドへ完全移籍したことを受けたものだ。さらに、新加入GKヘロニモ・ルジもチームに合流し、背番号28を着ける。
ロドリ不在でバルセロナ移籍説が加速
復帰組に関する前向きなニュースがあった一方で、水曜日のセッションに姿がなかった注目の名前が1人いた。ロドリだ。今夏のワールドカップで最高の選手と広く評価されたスペイン代表は、クラブでの将来をめぐる憶測が過熱する中、依然としてグループを離れている。ロドリには現在、バルセロナ移籍の可能性が盛んに取り沙汰されており、カタルーニャの名門は30歳の同選手をラ・リーガに呼び戻すことを望んでいる。しかし、シティは6000万ポンドの要求額を譲らないと報じられている。
マレスカは先週、ワールドカップ後に軽度の背中の手術を受けたロドリについて、金曜日にクラブへ戻る予定だと認めていた。実際にこのスペイン人MFが週末にチームへ合流するのか、それともカンプ・ノウへの移籍の可能性を進めるために追加の時間が与えられるのかは、まだ分からない。
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カーディフに向けた最終準備
移籍を巡る話題とは別に、ジャック・グリーリッシュはキャリア再生を目指す中で依然として注目を集める存在である。負傷に悩まされたシーズンを経て、完全復調に向けて調整を続けているため、このウインガーはプレシーズンツアーのメンバーから外れた。グリーリッシュはコンディションを高めるため、先週はマヨルカで個別トレーニングを行っていた。そうした努力にもかかわらず、元アストン・ヴィラの同選手は昨季をエヴァートンへのレンタル移籍で過ごしており、移籍市場が閉まる前にクラブを完全移籍で離れることが認められる可能性が、ますます高まっているようだ。日曜日にはコミュニティ・シールドが予定されているため、今季最初のタイトルを懸けた一戦を前に、代表戦から戻る選手たちをチームに組み込む時間は数回のセッションしかない。
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