アーセナルで出場機会が少ないガブリエル・ジェズスは、プレミアリーグの他クラブへの移籍に前向きだ。

長期離脱から復帰したジェズスは、27試合で6得点を記録したが、安定感を欠き、アルテタ監督の下で序列が下がっている。

彼はルーツへの愛着を語り、「少年時代を過ごしたパルメイラスにいつか戻りたい」と明かしている。2017年にマンチェスターへ移籍するため同クラブを去ったが、現在は欧州でレガシーを築くことを優先し、ブラジル復帰は当面先送りされている。