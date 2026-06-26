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アーセナルで不振のニコラス・ペペが2得点。コートジボワールはキュラソーに勝ち、初めてW杯決勝トーナメントに進んだ。
ペペはフェイの信頼に応え、歴史的な2得点を挙げた
わずか7か月前、アフリカネイションズカップの代表から外され、チーム内で脇役だったペペ。しかし代表に復帰すると、コートジボワールのエースへと急成長した。
フィラデルフィアでの試合開始7分、ディオマンデのパスを押し込み先制。65分には左足を枠に突き刺し2点目。 この活躍は、エメルセ・フェー監督が彼を再招集した理由を十分に示した。スペインのビジャレアルで得点感覚を取り戻し、アーセナルでの苦い終盤を過去のものにしたことも、その背景にある。
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コートジボワール、ワールドカップでの不振を打破
ディディエ・ドログバやヤヤ・トゥーレを擁しながら、コートジボワールは2006、2010、2014年とグループステージを突破できなかった。しかし今回、グループEで2位となり、西アフリカの強豪はついに大舞台で結果を残した。 グループEで勝ち点6を取り2位となり、彼らは「黄金世代」が果たせなかった偉業を遂げた。
フェー監督は試合後、「ファンにはこの歴史的突破を楽しんでほしい。祝祭の後は weiterhin positive Energie を送ってほしい。そうすればさらに先へ進める。結果には満足している。完璧ではなかったが、無失点で終えられたのは大きい。今は勝利を味わい、回復に努める」と語った。
エレファンツを牽引する精神と団結
見出しはペペの個人技を強調するだろう。しかしフェイ監督は、チームが最適なタイミングで成熟し、団結力が強まっていると早くから指摘した。大会の重圧にもかかわらず、チーム内は明るく、結束は固いという。
「このチームは成長している。全員が初めてのワールドカップだが、順調に成長している――結束の固いチームだ。同じポジションを争う選手たちでさえ一緒に笑い合い、常に団結している。健全な競争がすべての選手がベストを尽くす助けになっている」とフェイ監督は付け加えた。試合を通じて気迫を見せたキュラソーだったが、枠内シュートはわずか2本。コートジボワールはより決定力の高さを活かして勝利を収めた。
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キュラソーは胸を張って去っていった
キュラソーは大会を敗退したが、2026年大会拡大の物語の中で最も心温まるチームの一つとして記憶されるだろう。人口最小の予選突破国としてグループリーグ序盤にエクアドルから勝ち点1を奪い、その実力を示した。 コートジボワール戦でも前半終了間際にジュニーニョ・バクーナが同点機を逃し、終始粘ったがGKヤシン・フォファナを破れず。
アドヴォカート監督は「このチームは強豪相手にも自己ベストを出した」と語った。「（コートジボワールの）ウインガーは1人50mの価値がある。まずゴールドカップ出場を目指し、その後にワールドカップ出場を狙った」。再びワールドカップに出場できるか問われると、監督は楽観的な姿勢を示した。 「第2戦と第3戦の我々のプレーを見れば、非常に有望だ」と語った。
ベスト32に進んだコートジボワール代表がどこまで勝ち進むかにも注目が集まる。次戦ではキリアン・ムバッペ率いるフランスまたはアーリング・ハーランド擁するノルウェーと対戦し、大きな試練が待ち受ける。しかし、ペペの復調と堅守を武器に、「エレファンツ」がノックアウトステージのダークホースとなる可能性は十分だ。