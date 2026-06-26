キュラソーは大会を敗退したが、2026年大会拡大の物語の中で最も心温まるチームの一つとして記憶されるだろう。人口最小の予選突破国としてグループリーグ序盤にエクアドルから勝ち点1を奪い、その実力を示した。 コートジボワール戦でも前半終了間際にジュニーニョ・バクーナが同点機を逃し、終始粘ったがGKヤシン・フォファナを破れず。

アドヴォカート監督は「このチームは強豪相手にも自己ベストを出した」と語った。「（コートジボワールの）ウインガーは1人50mの価値がある。まずゴールドカップ出場を目指し、その後にワールドカップ出場を狙った」。再びワールドカップに出場できるか問われると、監督は楽観的な姿勢を示した。 「第2戦と第3戦の我々のプレーを見れば、非常に有望だ」と語った。

ベスト32に進んだコートジボワール代表がどこまで勝ち進むかにも注目が集まる。次戦ではキリアン・ムバッペ率いるフランスまたはアーリング・ハーランド擁するノルウェーと対戦し、大きな試練が待ち受ける。しかし、ペペの復調と堅守を武器に、「エレファンツ」がノックアウトステージのダークホースとなる可能性は十分だ。