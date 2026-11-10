輝かしい実績を積み重ね、カンプ・ノウ時代の元チームメイトであるペップ・グアルディオラが現在無所属の中、エンリケは世界最高の監督になったのか。この質問に対し、Parimatch Online Casinoとの提携による取材で、元PSGのMFムルンブはGOALにこう語った。「ええ、間違いない」

「キリアンが去る直前、ルイス・エンリケはキリアン・エムバペをベンチに置いていた。誰もが驚き、衝撃を受けた。何が起きているんだ？ 何をしているんだ？ と。彼は、このチームを一つのチームとして機能させる準備をしていたんだ」

「最近ではバルセロナと対戦し、マンチェスター・シティとも対戦した。昨年はイングランドのチームをすべて破った［チャンピオンズリーグで優勝した］。だから彼は示したと思う。チャンピオンズリーグのように、通常は多くのスターや優れた選手をそろえようとする大会でも、強固なチームで、選手たちが互いのために働くチームなら勝てるということを」

「［セスク］・ファブレガスとの比較もある。彼はバルセロナでプレーし、今はコモを指揮している。そして、後方から組み立てるという同じことをしているのが分かる。レアル・マドリーから来たニコ・パスを除けば、本当に大きなスターはいないチームだ。でも、新しいサッカーとは、コンディションの良いチームが後方から組み立て、攻撃を仕掛けることなのだと分かる」