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アーセナルか、マンチェスター・ユナイテッドか？ 世界サッカー界ナンバーワンの監督、ルイス・エンリケがイングランドでの再出発を望むなら、現PSG指揮官に「最も適した」プレミアリーグのクラブが挙げられる
マンチェスター・ユナイテッド、再び監督交代へ準備
マンチェスター・ユナイテッドではベンチでさらなる体制変更が進められており、マイケル・キャリックは退任に向かっている。複数の報道によると、サウサンプトン、トッテナム、チェルシーで指揮を執った経験を持つ現アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノが、オールド・トラッフォードで後任に就く方向で調整が進んでいる。
アルゼンチン人のポチェッティーノはPSGでもリオネル・メッシやキリアン・エンバペとともに仕事をした。その後、2023年にルイス・エンリケがパルク・デ・プランスで指揮を引き継いだ。エンリケはリーグ・アンの強豪をチャンピオンズリーグ連覇に導き、評価を大きく高めている。
56歳のエンリケはまた、バルセロナでも大きな成功を収めた。現役時代にはラ・リーガの強豪で活躍し、2020-21シーズンにはスペイン代表をUEFAネーションズリーグ決勝に導いた。
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ルイス・エンリケは現在、世界最高のサッカー監督か？
輝かしい実績を積み重ね、カンプ・ノウ時代の元チームメイトであるペップ・グアルディオラが現在無所属の中、エンリケは世界最高の監督になったのか。この質問に対し、Parimatch Online Casinoとの提携による取材で、元PSGのMFムルンブはGOALにこう語った。「ええ、間違いない」
「キリアンが去る直前、ルイス・エンリケはキリアン・エムバペをベンチに置いていた。誰もが驚き、衝撃を受けた。何が起きているんだ？ 何をしているんだ？ と。彼は、このチームを一つのチームとして機能させる準備をしていたんだ」
「最近ではバルセロナと対戦し、マンチェスター・シティとも対戦した。昨年はイングランドのチームをすべて破った［チャンピオンズリーグで優勝した］。だから彼は示したと思う。チャンピオンズリーグのように、通常は多くのスターや優れた選手をそろえようとする大会でも、強固なチームで、選手たちが互いのために働くチームなら勝てるということを」
「［セスク］・ファブレガスとの比較もある。彼はバルセロナでプレーし、今はコモを指揮している。そして、後方から組み立てるという同じことをしているのが分かる。レアル・マドリーから来たニコ・パスを除けば、本当に大きなスターはいないチームだ。でも、新しいサッカーとは、コンディションの良いチームが後方から組み立て、攻撃を仕掛けることなのだと分かる」
ルイス・エンリケはプレミアリーグで指揮を執るのか？執るとすれば、どのクラブか？
エンリケは今のところフランスの首都で指導者としての手腕を発揮しているが、いつか英仏海峡を渡る気になることはあるのだろうか。もしそうなれば、行き先はどこになるのか。スペイン人指揮官を求めるクラブには事欠かないだろう。
プレミアリーグでエンリケが指揮を執る姿を想像できるかと問われたムルンブは、こう語った。「そうだね。向こうで指揮を執ったことがないから、彼にとって良い挑戦になるかもしれない」
「彼に最も合うチームはマンチェスター・ユナイテッドだと思う。でも今は……PSGと再契約したから、現時点では難しいだろう。ただ、マンチェスター・ユナイテッドは名門で、レジェンドもいるクラブだ。今はあまりうまくいっていないけど、名声は今も健在だ。資金力も大きいし、彼に合うと思う」
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チャンピオンズリーグ優勝経験者がPSGと新契約を締結
マンチェスター・ユナイテッドとしては、エンリケ監督を「夢の劇場」に誘える立場になりたいところだが、同監督は現在、2030年夏までパリで契約を結んでいる。近いうちに同監督との契約を取り付けるクラブはないだろう。
ただ、エンリケ監督が再び獲得可能になる頃には、マンチェスター・ユナイテッドも同監督ほどの実力者の招へいを争える立場になっているかもしれない。そのためには、ポチェッティーノらが、マンチェスターの赤い側でかつての栄光を取り戻せることを証明する必要がある。
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