アーセナルかマンチェスター・シティか？ サンドロ・トナリの代理人は、プレミアリーグの強豪クラブとの移籍説について、ニューカッスルのスター選手の「目標」だったと語った

トナリは2023年7月、ACミランからニューカッスルへ移籍した。移籍金は推定7000万ユーロ、契約期間は5年で、これにより彼は史上最高額の移籍金で移籍したイタリア人選手となった。『Calcio e Finanza』のインタビューでこの記録的な移籍を振り返り、リソは、ニューカッスルの莫大な資金力と、よりレベルの高いリーグの魅力が主な要因だったと説明した。この移籍は、トナリを世界的なスターへと変貌させることを目的としていた。 「この移籍が実現したのは、ニューカッスルのような……無限の資金力を持つクラブがサンドロへの投資を決断したからです。我々は、この選手をより高いレベルのリーグでプレーさせるという構想を検討しました」とリソは述べた。

トナーリが現在、アーセナルやマンチェスター・シティといった優勝候補チームとの移籍の噂に挙がっていることから、リソはこの道が功を奏したと確信している。「その通りです。彼がイングランドへ移籍した当初からの目標は、彼をスター選手にすることでした。彼は世界で最も 価値の高いイタリア人サッカー選手の一人だと思います」と、移籍の噂について彼は語った。