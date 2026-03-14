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アーセナルかマンチェスター・シティか？ サンドロ・トナリの代理人は、プレミアリーグの強豪クラブとの移籍説について、ニューカッスルのスター選手の「目標」だったと語った
エリート層への戦略的進出
トナリは2023年7月、ACミランからニューカッスルへ移籍した。移籍金は推定7000万ユーロ、契約期間は5年で、これにより彼は史上最高額の移籍金で移籍したイタリア人選手となった。『Calcio e Finanza』のインタビューでこの記録的な移籍を振り返り、リソは、ニューカッスルの莫大な資金力と、よりレベルの高いリーグの魅力が主な要因だったと説明した。この移籍は、トナリを世界的なスターへと変貌させることを目的としていた。 「この移籍が実現したのは、ニューカッスルのような……無限の資金力を持つクラブがサンドロへの投資を決断したからです。我々は、この選手をより高いレベルのリーグでプレーさせるという構想を検討しました」とリソは述べた。
トナーリが現在、アーセナルやマンチェスター・シティといった優勝候補チームとの移籍の噂に挙がっていることから、リソはこの道が功を奏したと確信している。「その通りです。彼がイングランドへ移籍した当初からの目標は、彼をスター選手にすることでした。彼は世界で最も
価値の高いイタリア人サッカー選手の一人だと思います」と、移籍の噂について彼は語った。
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賭博禁止措置への対応
話題は、ACミランの試合への賭けを含むイタリアの賭博規制違反により、2023年10月にこのミッドフィールダーが科された10カ月の出場停止処分へと移った。 リソはこの件について事前に知っていた事実を否定し、「いいえ、絶対にありません。もし知っていたなら、我々は介入していたはずです」と断言した。この不運な出来事にもかかわらず、リソは、出場停止期間中にクラブやファンが自分を支えてくれたおかげで、生まれ変わった自分として立ち直ることができたとして、イングランドへの移籍は「成功した選択」だったと主張した。
精神的な強さと「チャンピオン」としての地位
リソは、トナーリがイングランドとイタリアで受けた反応の著しい違いを強調した。彼は、トナーリが出場できないにもかかわらず頻繁にスタンディングオベーションを受けていたことに触れ、ニューカッスルのファンたちの揺るぎないサポートを称賛した。「イングランドでは、メンタリティが違う…… ミスを犯し、ファンにも気づかれたにもかかわらず、許された選手の話だ。今や、サンドロは完全に変わった」と彼は述べた。リソにとって、トナリは「特に人間的な面でチャンピオン」であり、計り知れない困難に正しく対処することで、真の可能性を示した人物である。
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ワールドカップをきっかけに、夏の移籍市場が活発化するだろうか？
今後を見据えると、特にワールドカップが目前に迫っていることを考えれば、トナリがプレミアリーグのトップクラスに加わる可能性は依然として高い。リソ氏は、トナリの価値は世界中のイタリア人選手の中でも最高レベルにあると考えている。ワールドカップでの素晴らしい活躍がマンチェスター・シティやアーセナルへの移籍につながるかどうか尋ねられると、リソ氏は「分からないね（笑）、でもその可能性は十分にある」とほのめかした。 誰もがワールドカップを待っている…すべてはワールドカップが終わってから始まるんだ。」
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