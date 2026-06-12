結局、契約は成立せず、ゴードンは慣れた環境から一歩踏み出すことになった。バルセロナの巨額オファーにイングランドのトップクラブが強く抵抗しなかったことについて、ニューカッスルのレジェンド、ワドルはNewBettingSites.ukとの提携インタビューでGOALに語った。「彼はアーセナル行きが噂されていた。左サイドの定位置を確保する選手がチームにいないからだ」。 マルティネッリや他の選手もいるが、誰もポジションを確固たるものにできていない。右はサカが務めているだろう。

アーセナルは「8000万、7000万、6000万は払えない」とより安いオプションを探していたはずだ。

今回の移籍は突然だった。バルセロナとの2試合で何かを印象付けたのかは不明だ。ヤマルとゴードンの両翼は有望に見えるが、結果は未知数だ。

彼はニューカッスルで良い働きをした。私は彼がセンターフォワードで最も輝いたと思う。彼のスピードと動きはニューカッスルの攻撃的なスタイルに合っていた。バルセロナも似たスタイルだが、気候が試合に大きく影響する。 ただし、バルセロナが彼を9番として使えると判断したかは疑問だ。ロベルト・レヴァンドフスキが退団し、選択肢が限られていたのは確かだからだ。

アトレティコ・マドリードの[ジュリアン]・アルバレスとの噂もあるが、バルサは「ゴードンを獲れば9番でも11番でも使える」と考え、良い取引になると判断したのかもしれない。