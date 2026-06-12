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アーセナルが8000万ユーロでゴードンをバルセロナに放出した理由が判明。ニューカッスルのレジェンドは、このイングランド代表がカンプ・ノウで活躍すると太鼓判を押している。
バルセロナはラッシュフォードの2600万ポンドの買い取りオプションを行使していない。
この移籍は予想外だった。2025-26シーズン、マーカス・ラッシュフォードはカンプ・ノウで「海外で活躍するイングランド人」となる。バルセロナには2600万ポンド（3500万ドル）でレンタル契約を完全移籍に切り替えるオプションがある。
14得点を挙げたフォワードにその金額を支払うより、クラブはスピードとテクニックを兼備する万能選手ゴードンに投資した。彼は左サイドでも中央の「フェイク9」でもプレーできる。
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ゴードンは、幼少期から所属していたリヴァプールやアーセナルへの移籍が噂されていた。
エバートン下部組織出身の25歳選手は、新たな挑戦に挑んでいる。一時は幼少期から応援するリヴァプールへ移籍し、故郷マージーサイドに復帰する可能性も取り沙汰された。
また、プレミアリーグ優勝直後のアーセナルも、ガブリエル・マルティネッリやレアンドロ・トロサールが移籍すれば、ミケル・アルテタ監督の戦術にフィットするこの選手に関心があると報じられている。
なぜゴードンはエミレーツ・スタジアムではなく、カンプ・ノウを選んだのでしょうか？
結局、契約は成立せず、ゴードンは慣れた環境から一歩踏み出すことになった。バルセロナの巨額オファーにイングランドのトップクラブが強く抵抗しなかったことについて、ニューカッスルのレジェンド、ワドルはNewBettingSites.ukとの提携インタビューでGOALに語った。「彼はアーセナル行きが噂されていた。左サイドの定位置を確保する選手がチームにいないからだ」。 マルティネッリや他の選手もいるが、誰もポジションを確固たるものにできていない。右はサカが務めているだろう。
アーセナルは「8000万、7000万、6000万は払えない」とより安いオプションを探していたはずだ。
今回の移籍は突然だった。バルセロナとの2試合で何かを印象付けたのかは不明だ。ヤマルとゴードンの両翼は有望に見えるが、結果は未知数だ。
彼はニューカッスルで良い働きをした。私は彼がセンターフォワードで最も輝いたと思う。彼のスピードと動きはニューカッスルの攻撃的なスタイルに合っていた。バルセロナも似たスタイルだが、気候が試合に大きく影響する。 ただし、バルセロナが彼を9番として使えると判断したかは疑問だ。ロベルト・レヴァンドフスキが退団し、選択肢が限られていたのは確かだからだ。
アトレティコ・マドリードの[ジュリアン]・アルバレスとの噂もあるが、バルサは「ゴードンを獲れば9番でも11番でも使える」と考え、良い取引になると判断したのかもしれない。
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イングランド代表のスター、ゴードンはヤマルらと共に活躍が期待される。
この移籍が「コストパフォーマンスに優れる」かどうかは、バルセロナでヤマルらと組むゴードンの活躍次第だ。彼は、厳しい舞台で輝く資質を備えている。
もし彼がその才能をバルサで花開かせれば、アーセナルやリヴァプールは、現在2026年W杯代表活動中のこのイングランド代表を、彼が名を上げたこのリーグに留めるためになぜもっと引き留めなかったのかと後悔するかもしれない。