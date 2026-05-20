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アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝を決めた後、ガブリエルがネット上で話題のマンチェスター・シティのファンを痛烈な投稿でこき下ろした
ソーシャルメディアの究極の「レシート」
ボーンマスがバイタリティ・スタジアムでマンチェスター・シティと1-1の引き分けに持ち込み、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルの優勝が確定。選手たちはようやく肩の力を抜いた。ロンドン・コルニーで祝賀ムードに浸る中、ガブリエルの頭に浮かんだのは、アーセナルをモチーフにした水筒で話題になったシティサポーター、タル・レーマンだった。
ガブリエルはインスタグラム・ストーリーに、そのファンのシーズンを通じた対照的な表情を捉えた2枚の画像を投稿。「考えすぎ？」とキャプションを添え、以前の試合でアーセナルファンの涙をボトルに集めるジェスチャーをした男性に直接言及した。これにより、「ボトル男」のネタは完全に過去のものとなった。Instagram
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ライスとサカがチームに加わる
反論したのはこのブラジル人選手だけではなかった。優勝を支えたデクラン・ライスもSNSで自信を強調し、「言った通り…やり遂げた」とチームメイトとの写真を共有した。4月のシティ戦で2-1で敗れた後も、彼は信念を曲げなかった。
ブカヨ・サカも「プレッシャーに弱い」と批判されてきたチームを皮肉る動画を投稿。シャンパンボトルを握るマイレス・ルイス＝スケリーと共に出演し、「奴らは俺たちを『プレッシャーに弱い』って呼ぶんだ」と語った。 二人は笑いながら続けた。「でも今は俺たちがボトルを握ってる」。プレッシャーに弱いと言われてきたチームにとって、この瞬間は最高の雪辱だった。
サウス・コーストでタイトルを獲得
月曜のバーンリー戦で辛勝したアーセナルは、火曜に試合なしで優勝を決めた。ボーンマス戦でシティのハーランドが終盤同点弾を挙げたが、勝ち点を落としたことで優勝は北ロンドンへ。 その前にエリ・ジュニア・クロウピの鮮やかなシュートでボーンマスが先制。ヴィタリティ・スタジアムで息をのむ終盤を過ごしたアーセナルファンは、試合終了のホイッスルとともに大歓喜に湧いた。2004年の「インビンシブルズ」以来、20年ぶりとなる頂点。長年の苦悩に終止符を打った。
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歴史的な2冠を狙う
アーセナルは今週日曜日、セルハースト・パークでのクリスタル・パレス戦後に14度目のリーグ優勝を確定し、祝賀ムードはしばらく続きそうだ。しかし、アルテタ監督の任務は終わっていない。新王者となったチームは、今月下旬のクラブ史上最大の一戦へ準備を進めている。
5月30日、ブダペストでチャンピオンズリーグ決勝があり、前回王者のパリ・サンジェルマンと戦う。勝てば2冠達成となり、クラブ史上初めて欧州カップを掲げる。今は国内タイトルを味わいながら、ライバルに「最後に笑うのは誰か」を示す機会を狙っている。