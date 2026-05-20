アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝を決めた後、ガブリエルがネット上で話題のマンチェスター・シティのファンを痛烈な投稿でこき下ろした

ボーンマスがバイタリティ・スタジアムでマンチェスター・シティと1-1の引き分けに持ち込み、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルの優勝が確定。選手たちはようやく肩の力を抜いた。ロンドン・コルニーで祝賀ムードに浸る中、ガブリエルの頭に浮かんだのは、アーセナルをモチーフにした水筒で話題になったシティサポーター、タル・レーマンだった。

ガブリエルはインスタグラム・ストーリーに、そのファンのシーズンを通じた対照的な表情を捉えた2枚の画像を投稿。「考えすぎ？」とキャプションを添え、以前の試合でアーセナルファンの涙をボトルに集めるジェスチャーをした男性に直接言及した。これにより、「ボトル男」のネタは完全に過去のものとなった。

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