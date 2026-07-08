アーセナルが、1年以上出場のないリーズ・ユナイテッド選手を獲得

メスリエは実績豊富ながら、北ロンドンへ移籍する直前まで長期間公式戦から遠ざかっていた。最後に試合に出たのは2025年3月で、リーズでの最終戦はスウォンジー・シティとの2-2の引き分けだった。2024-25シーズンのチャンピオンシップで調子を落とし、ダニエル・ファーケ監督の下で定位置を失い、約1年間ピッチを離れていた。

それでもアーセナルコーチ陣は、ゴールキーパー専門家のイナキ・カナ氏とともに、この26歳がチームのシステムに合う現代的な能力を持つと判断した。リーズ時代、マルセロ・ビエルサ監督の下で昇格とプレミアリーグ残留に貢献した彼のボール捌きは、当時広く注目された。



