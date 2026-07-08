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Arsenal Trophy ParadeGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

アーセナルが、1年以上出場のないリーズ・ユナイテッド選手を獲得

移籍情報
アーセナル
リーズ
プレミアリーグ
イラン・メリエ

アーセナルが、元リーズ・ユナイテッドのGKイラン・メスリエをフリーで獲得すると報じられた。26歳のフランス人選手はまもなくメディカルチェックを受け、エミレーツ・スタジアムに加入する見込みだ。ミケル・アルテタ監督は、エランド・ロードを去った選手に代わるGK補強を進めている。

  • アルテタが市場の機会を見出す

    The Athletic』によると、アーセナルはメスリエの獲得に本腰を入れている。クラブは彼を低リスクで高報酬な補強と評価。契約満了でリーズを退団した元フランス代表GKは、7年間で215試合に出場し、豊富な経験を積んだ。メスリエは、正GKラヤとケパの控えとして即戦力になる見込みだ。


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  • Sheffield United FC v Leeds United FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    フランス人選手にとっての長い復帰への道のり

    メスリエは実績豊富ながら、北ロンドンへ移籍する直前まで長期間公式戦から遠ざかっていた。最後に試合に出たのは2025年3月で、リーズでの最終戦はスウォンジー・シティとの2-2の引き分けだった。2024-25シーズンのチャンピオンシップで調子を落とし、ダニエル・ファーケ監督の下で定位置を失い、約1年間ピッチを離れていた。

    それでもアーセナルコーチ陣は、ゴールキーパー専門家のイナキ・カナ氏とともに、この26歳がチームのシステムに合う現代的な能力を持つと判断した。リーズ時代、マルセロ・ビエルサ監督の下で昇格とプレミアリーグ残留に貢献した彼のボール捌きは、当時広く注目された。


  • セットフォードの開発が最優先される。

    メスリエの加入で、イングランドU-21代表GKトミー・セットフォードの成長移籍が現実味を帯びている。20歳のセットフォードは、トップチームで限られた出場ながら、プレストン戦とウィガン戦で無失点を記録し注目された。

    アーセナルは、セットフォードの成長にはトップチームでの出場が不可欠だと判断。メスリエを第3GKまたはカップ戦要員として迎え、セットフォードを安心してレンタル移籍させ、将来的に「ガナーズ」の試合日メンバーを争う経験を積ませる方針だ。


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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    長期優位を維持するチーム作り

    この補強は、エミレーツ・スタジアムの選手層を厚くするという広範な戦略の一環だ。GK陣の刷新に加え、クラブは離脱に備え複数のDF候補も評価している。

    プレミアリーグの王座を守りつつチャンピオンズリーグでも戦うため、首脳陣は長期的に支配力を保てるチーム作りを目指している。メスリエがメディカルチェックをクリアすれば、GK陣は多戦線を支える厚みを維持しつつ、若手の成長も阻まない。

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