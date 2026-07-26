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Muhammad Zaki

翻訳者：

アーセナルが「完璧なMF」ブルーノ・ギマランイス獲得へ動くのはいつなのか。移籍計画の最新情報をチェック。

移籍情報
ブルーノ・ギマランイス
アーセナル
ニューカッスル
プレミアリーグ

アーセナルがニューカッスル・ユナイテッドの主将ブルーノ・ギマランイス獲得へ本腰を入れた。ミケル・アルテタ監督は彼を中盤の理想補強と評価。報道では7000万ポンドの大型オファーを用意し、「マグパイズ」の意思を試す。個人条件はすでに合意、重要な交渉の週を迎える。

  • アーセナル、ギマランイス獲得へ動き強化

    アーセナルはニューカッスルの主将ギマランエス獲得へ動きを加速させる。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、来週にも両クラブが交渉を開始する見込みだ。

    ブラジル代表MFはアルテタ監督の今夏最優先ターゲットで、アーセナルはニューカッスルの意思を試す7000万ポンドのオファーを用意。個人条件はすでに合意しており、焦点はクラブ間交渉に移る。


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    アーセナルの移籍計画の概要

    ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルで、アーセナルがギマランイスを主要ターゲットと位置づけ、交渉前進の準備が整ったと説明した。「アーセナルはブルーノ獲得を強く希望し、アルテタ監督も最優先と位置づけている。そのため、来週からニューカッスルとの直接交渉を再開する見込みだ」と語った。アルテタ監督は「ブルーノがプロジェクトに理想的なMFだ」と獲得を強く推進している。

    ギマランイスの意向について最新情報を伝えたロマーノ氏は、次のように付け加えた。「選手はアーセナルと個人条件で合意している。つまり、アーセナルとブルーノ・ギマランイスは合意に達している。しかし、現時点でブルーノは移籍に意欲的だ。アーセナルは準備万端だが、あとはニューカッスルとの合意次第だ」

    最後に彼は「アーセナルは諦めていない。ギマランエス獲得へ全力で臨む。今が交渉の正念場だ」と結んだ。


  • レアル・マドリードのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニアに関する情報が浮上

    ギマランイスの獲得が最優先だが、レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオール獲得説がアーセナルファンに波紋を呼んでいる。 しかし、ベルナベウからこのブラジル人選手を引き抜くには、1億6000万ユーロという天文学的な移籍金が壁となる。この大型移籍が実現した場合、レアルはRBライプツィヒのヤン・ディオマンデを代替候補にリストアップしているという。

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    移籍市場は正念場だ

    注目は現在、アーセナルとニューカッスルの間の交渉に移っている。報道によると、選手との個人条件はすでに合意済みとされるが、移籍を成立させるには、両クラブが合意に達する必要がある。もし「ガナーズ」が迅速に合意をまとめ、最優先の獲得ターゲットを確保できれば、連覇中の王者にとって、新シーズンを控えた大きな意気込みを示すことになるだろう。アーセナルは、同選手が移籍を強く望んでいることを十分に認識しており、今後数日間という重要な時期に交渉が停滞しないよう、万全を期す構えだ。

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