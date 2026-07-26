ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルで、アーセナルがギマランイスを主要ターゲットと位置づけ、交渉前進の準備が整ったと説明した。「アーセナルはブルーノ獲得を強く希望し、アルテタ監督も最優先と位置づけている。そのため、来週からニューカッスルとの直接交渉を再開する見込みだ」と語った。アルテタ監督は「ブルーノがプロジェクトに理想的なMFだ」と獲得を強く推進している。

ギマランイスの意向について最新情報を伝えたロマーノ氏は、次のように付け加えた。「選手はアーセナルと個人条件で合意している。つまり、アーセナルとブルーノ・ギマランイスは合意に達している。しかし、現時点でブルーノは移籍に意欲的だ。アーセナルは準備万端だが、あとはニューカッスルとの合意次第だ」

最後に彼は「アーセナルは諦めていない。ギマランエス獲得へ全力で臨む。今が交渉の正念場だ」と結んだ。



