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アーセナルが、元リーズGKイラン・メスリエをフリー移籍で獲得したと発表した。
アーセナルがフリーエージェントを獲得
アーセナルは、今夏リーズとの契約が満了したメスリエをフリーで正式獲得。フランス人GKはエミレーツ・スタジアムで2年契約にサインし、さらに1年延長できる。新シーズンを前に守備陣を強化したい首脳陣は、イングランドで通算215試合出場の実績を持つ守護神の確保に迅速に動いた。
- AFP
メスリエ、タイトル獲得を目指す
ロリアン・アカデミー出身の元選手は、ロンドン北部への移籍が正式に決まり、大きな誇りを表明した。メスリエは、速やかにチームに溶け込み、新チームが国内での覇権を維持できるよう貢献する決意を強調した。
クラブ公式ウェブサイトでのインタビューでは「本当に幸せです。チャンピオンズの一員になれた今日は素晴らしい日です。アーセナルは私にとってイングランド最大のクラブです。加入でき、とても嬉しく誇りに思います。 このエンブレムへの愛情を早く示し、このチームでトロフィーを勝ち取りたいです。このクラブは何度もトロフィーを掲げる必要があるからです。」
アルテタ監督、控え選手の補強を模索
メスリエは当初、プレミアリーグのゴールデングローブ賞受賞者であるデビッド・ラヤとケパ・アリサバラガに次ぐ第3のゴールキーパーとされていた。しかし、ミケル・アルテタ監督率いるチームでケパの去就が不透明なため、第2ゴールキーパーの座はかつてリーズで正GKを務めたメスリエに移る可能性が高い。
- Getty Images Sport
フランス人選手はプレシーズンでチームに融合する。
メスリエは背番号30を着け、ソーバ・リアルティ・トレーニングセンターでプレシーズン練習に合流する。BBCスポーツによると、このベテランGKの加入で20歳のGKトミー・セットフォードは出場機会を求めてレンタル移籍する。過密日程を前に、アルテタ監督は守備陣を強化した。
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