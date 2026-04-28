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アーセナルが関心示す中、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの父が今夏移籍への姿勢を明かす。
アーセナルがクヴァラツヘリアの獲得に動いていると報じられた。
ミケル・アルテタ監督は今夏、攻撃陣の補強を狙う。アーセナルがクヴァラツヘリアに強い関心を示していると報じられた。スカイ・スポーツによると、アーセナルは25歳の獲得を検討中だ。彼は2025年1月、ナポリからPSGへ8000万ユーロで移籍し、欧州屈指のウインガーに成長した。
ただし、獲得には大きな壁がある。PSGはパリで1年半活躍したジョージア代表主将を放すつもりはなく、欧州王者として主力を残留させたい考えだ。そのため、エミレーツ・スタジアムへの移籍は容易ではない。
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バドリ、移籍説を否定
ファブリツィオ・ロマーノ氏を通じて『Kviris Palitra』の取材に応じた選手の父バドリ氏は、今夏の移籍噂を否定した。息子はリーグ・アンでの生活に満足しており、チームがタイトルを争う限り移籍するつもりはないという。
「クヴィチャがPSGを去る？ 彼はそんなことは考えていない」と父は語った。「彼はパリで幸せだ。クラブから高く評価され、尊敬されている。タイトルを獲得し、チームの中心選手なのに、なぜ移籍を考える必要があるか？ PSGが継続を望まないなら選択肢を検討するが、今はそのような話はない」
パルク・デ・プランスでの驚異的な数字
フランス移籍後、クヴァラツヘリアは高額な移籍金に見合う活躍を見せ、激しいポジション争いの中でもすぐにスタメンの座を確固たるものにした。リーグ・アン王者での74試合で24ゴール17アシストを記録。うち1点は、パリ・サンジェルマンがインテル・ミラノを5-0で下した昨季チャンピオンズリーグ決勝でのゴールだ。
クラブの方針が大きく変わらない限り、彼がパルク・デ・プランスを去る可能性は低い。現時点では「ジョージアのメッシ」はチームに完全に定着し、欧州屈指の攻撃陣で重要な役割を担っている。
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2度目の欧州制覇への注目は依然として高い
PSGがバイエルン・ミュンヘンとの歴史的CL準決勝を控える中、移籍噂が浮上した。欧州で既に成功を収めるクヴァラツヘリアは、イングランド挑戦よりPSGでのタイトル追加を望むと報じられる。
ジョージア代表はチームを再び決勝へ導こうとしており、アーセナルからの関心は当分消えそうもない。だがパリでの生活は安定しており、首脳陣の信頼も厚い。よってクヴァラツヘリアは、当面PSGに不可欠な存在であり続けるだろう。