アーセナルが関心示す中、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの父が今夏移籍への姿勢を明かす。

ミケル・アルテタ監督は今夏、攻撃陣の補強を狙う。アーセナルがクヴァラツヘリアに強い関心を示していると報じられた。スカイ・スポーツによると、アーセナルは25歳の獲得を検討中だ。彼は2025年1月、ナポリからPSGへ8000万ユーロで移籍し、欧州屈指のウインガーに成長した。

ただし、獲得には大きな壁がある。PSGはパリで1年半活躍したジョージア代表主将を放すつもりはなく、欧州王者として主力を残留させたい考えだ。そのため、エミレーツ・スタジアムへの移籍は容易ではない。